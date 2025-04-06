"Тільки недавно народився, а вже сам ходить": Козловський показав, як підріс його син Оскар

Український співак Віталій Козловський потішив своїх шанувальників новими кадрами з сином Оскаром. Хлопчику нещодавно виповнився рік.

Він вже починає робити перші самостійні кроки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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Так, Козловський опублікував кадри, коли вони з дружиною та сином проводили разом час. Як виявилося, Віталій, Юлія та Оскар відвідали весняну сімейну фотосесію до Великодня.

Як швидко минає час. Здається, зовсім нещодавно фотографували новонародженого, а сьогодні Оскар уже майже самостійно приходить на знімальний майданчик,

– зазначив артист.

Віталій Козловський показав, як проводить час з сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Цікаво, що про народження свого первістка Козловський не одразу розповів публіці. Оскар з'явився на світ у лютому 2024 року, а оголосив Віталій це лише через кілька місяців під час інтерв'ю. Тоді ж Віталій розкрив, що був присутній на пологах дружини та особисто обирав ім'я для сина.

Минулої весни Оскара похрестили в Михайлівському Золотоверхому соборі. Хрещеними батьками малюка стали Юла, дружина телеведучого Анатолія Анатоліча, та український продюсер Андрій Ігнатченко.

Нещодавно Віталій Козловський з дружиною відсвяткували перший день народження сина.