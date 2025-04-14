Трек Vivienne Mort знову у трендах: авторка пісні поділилась враженнями

І знову повертаємось до історії, коли треки, які вийшли багато років тому, опиняються на хвилі популярності завдяки тіктоку. Цього разу пісня Vivienne Mort стала об'єктом уваги інших.

З якихось невідомих причин, користувачі обрали пісню "Голубка", яка належить українському рок-гурту Vivienne Mort, пише Show24.

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Авторка композиції два дні тому повідомила у своєму інстаграмі, що її трек "Голубка" у трендах тіктоку. Користувачі вже зняли майже 8 тисяч відео під цей звук.

У тіктоці використовують уривок пісні з такими рядками: "А коли він сказав, що ти не гарна… З кишені твоєї сукні випала карма".

Дівчата у відео підспівують цим рядкам і спершу себе показують без макіяжу або ж так, як їм до вподоби. А на наступному рядку пісні демонструють своє "перевтілення". Хтось робить макіяж, хтось показує себе у вечірньому образі з гарною зачіскою. Без слів нібито демонструючи заявочку до чоловіків чи хлопців: "поглянь, що ти втратив".

Це не вперше, коли старі треки розривають тікток. Нещодавно пісня "Разные" українського гурту Quest Pistols, випущена 13 років тому, стала популярною у світовому TikTok завдяки тренду.

Гурт Vivienne Mort створено у 2007 році, а назва перекладається як "душа безсмертна". Приблизно 10 років тому вийшов трек "Голубка", який сьогодні розриває тікток.

Vivienne Mort – "Голубка": слухайте пісню онлайн