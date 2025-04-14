По каким-то неизвестным причинам, пользователи выбрали песню "Голубка", которая принадлежит украинской рок-группе Vivienne Mort, пишет Show24.

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Автор композиции два дня назад сообщила в своем инстаграме, что ее трек "Голубка" в трендах тиктока. Пользователи уже сняли почти 8 тысяч видео под этот звук.

В тиктоке используют отрывок песни с такими строками: "А коли він сказав, що ти не гарна… З кишені твоєї сукні випала карма".

Девушки в видео подпевают этим строкам и сначала себя показывают без макияжа или так, как им нравится. А на следующей строке песни демонстрируют свое "перевоплощение". Кто-то делает макияж, кто-то показывает себя в вечернем образе с красивой прической. Без слов якобы демонстрируя заявочку к мужчинам или парням: "посмотри, что ты потерял".

Это не впервые, когда старые треки разрывают тикток. Недавно песня "Разные" украинской группы Quest Pistols, выпущенная 13 лет назад, стала популярной в мировом TikTok благодаря тренду.

Группа Vivienne Mort создана в 2007 году, а название переводится как "душа бессмертна". Примерно 10 лет назад вышел трек "Голубка", который сегодня разрывает тикток.

Vivienne Mort – "Голубка": слушайте песню онлайн