Музи Соколова, діти, непристойні коментарі: що відомо про особисте життя скандального бізнесмена

Поки українці борються за світло й тепло та намагаються пережити чергові російські атаки, у мережі обговорюють розкішний пентхаус із крокодилом, який пов'язують із бізнесменом Владиславом Соколовим. Та не менше уваги привернуло його особисте життя: спільні фото з жінками, дорогі подорожі, діти та зухвалі коментарі в соцмережах.

24 Канал зібрав усе, що відомо про жінок у житті Владислава Соколова, якого пов'язують із компаніями, що отримували багатомільярдні контракти на постачання металу для будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах Київщини. Хто така Анжеліка, які ще фотографії знайшли та що Соколов публікував про своїх дітей – розповідаємо далі.

Анжеліка Александровна – та сама "муза крокодила"

Однією з перших у центрі уваги опинилася жінка, яку в соцмережах знають як Анжеліку Александровну. На її сторінку звернула увагу журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, яка опублікувала спільні фотографії блогерки з Владиславом Соколовим.

У своєму Instagram жінка розвивала блог Angelic Soul Alchemy, присвячений духовним практикам, роботі з енергією та особистому розвитку. Вона позиціонувала себе як провідницю до власного "Я", а серед інтересів вказувала спорт, подорожі та енергетичні практики.

Сторінка в Інстаграм "музи" Анжеліки / Фейсбук Marina Daniluk-Yarmolaeva

Втім, найбільше уваги привернули не філософські дописи, а світлини з розкішного життя. На сторінці Анжеліки знайшли фотографії з Владиславом Соколовим під час закордонних поїздок. Зокрема, у лютому 2023 року вони разом відпочивали в мексиканському Тулумі, а в січні 2024-го – у французькому Куршевелі.

Владислав Соколов та його муза / Скриншот з Інстаграму

Одну зі спільних фотографій жінка підписала фразою: "Шанувати свого чоловіка як бога може лише богиня". Такий допис на тлі інших кадрів із подорожей лише підігрів цікавість до їхніх стосунків.

Владислав Соколов та його муза / Скриншот з Інстаграму

Анжеліка також показувала перельоти першим класом і приватними літаками, відпочинок на Балі, в Італії, Дубаї та на Маврикії. В одному з дописів вона зазначала: "Високі стандарти оберігають від низькосортних подій".

Муза Соколова / Скриншот

Окрему увагу привернули фотографії із зеленим спортивним автомобілем. На світлинах жінки помітили номерні знаки, які відповідають автомобілю, що з'являвся і в публікаціях самого Соколова. Також у мережі звернули увагу на кадри з покупками в магазині ювелірного бренду Cartier.

У мережі заговорили про ще двох жінок у житті Соколова

На тлі обговорень фотографій із Анжелікою користувачі соцмереж почали поширювати й інші твердження про особисте життя бізнесмена. Зокрема, у мережі з'явилися розмови про те, що Соколов нібито міг одночасно зустрічатися з двома жінками, які, за цими ж непідтвердженими повідомленнями, очікували від нього дітей.

Окрім Анжеліки, у мережі почали поширювати фотографії ще однієї жінки, яка свого часу позувала поруч із Владиславом Соколовим. Світлини не нові, однак після розголосу історії бізнесмена користувачі знову звернули на них увагу. Чи пов'язували їх романтичні стосунки та за яких обставин були зроблені ці кадри, наразі невідомо.

Ще одна можлива пасія Соколова / Відкриті джерела

Ще одна можлива пасія Соколова / Відкриті джерела

Соколов залишав неоднозначні коментарі під фото інших жінок

Однак історія з Анжелікою – не єдина деталь, якузнайшли під час перегляду соцмереж "бізнесмена". У Threads звернули увагу на його коментарі під фотографіями інших жінок.

У 2026 році Соколов залишав під чужими світлинами відверті й непристойні висловлювання. Деякі з них викликали особливий інтерес у користувачів, адже йшлося не про нейтральні компліменти, а про доволі зухвалу манеру спілкування.

Зухвалі коментарі Соколова / Threads

Зухвалі коментарі Соколова / Threads

На тлі фотографій із Анжелікою та розкішних спільних подорожей ці дописи додали нових запитань до особистого життя бізнесмена. Водночас у мережі почали поширювати скриншоти його коментарів, які тепер можна побачити поруч із кадрами з колишньою обраницею.

Зухвалі коментарі Соколова / Threads

Якими дітьми хизувався бізнесмен

Ще одна сторона життя Соколова – його діти. Попри те, що про сімейні стосунки бізнесмена у відкритому доступі небагато інформації, у його соцмережах знайшли фотографії із сином і донькою.

Особливу увагу привернула добірка світлин, яку Соколов присвятив синові на день народження. Хлопцеві вже понад 15 років. На фотографіях батько показав їхні спільні моменти, а публікацію супроводив привітаннями "С днем рождения, наследник. Живи гордо" та "Моя гордость".

Син Соколова / Скриншот з Threads

Також на одному з кадрів хлопець позує з дипломом на тлі лондонського навчального закладу David Game College. За даними журналістів, син Соколова навчається у Лондоні.

Син Соколова / Скриншот з Threads

Не залишилася поза увагою й донька бізнесмена. Її фотографії також з'являлися у Threads Соколова. Тож у соцмережах можна знайти не лише кадри з його подорожей та дорогих автомобілів, а й сімейні публікації, присвячені дітям.

Донька Соколова / Скриншот з Threads

Пентхаус із крокодилом і розкіш, яку обговорює вся мережа

Широкий розголос особисте життя Соколова отримало після того, як у мережі поширили фотографії його розкішного помешкання. Мармурові колони, позолочені елементи декору, критий басейн, тераріум зі справжнім крокодилом і Rolls-Royce – інтер'єр швидко став приводом для обговорень і мемів.

Владислав Соколов / Скриншот з Інстаграму

На тлі цих кадрів користувачі почали уважніше переглядати сторінки бізнесмена та людей, які з'являлися поруч із ним.

Владислав Соколов / Скриншот з Інстаграму

Водночас ім'я Владислава Соколова фігурує в журналістських матеріалах про розслідування можливого завищення вартості матеріалів для будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах Київщини. За оприлюдненими даними, у квітні – травні 2026 року компанії, пов'язані з бізнесменом, отримали 25 контрактів на майже 1,89 мільярда гривень. Слідство перевіряє можливе завищення вартості, а саму історію продовжують висвітлювати журналісти.

Раніше ми розповідали, хто така Єлизавета Івахненко – ще одна "муза" з плівок НАБУ та героїня мемів у мережі.