Заговорила з в'язниці в США: зірка "Пацанок" Роговенко пояснила, чому її не відпускають на волю

Учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко розповіла про своє затримання у США. За її словами, справу після конфлікту з коханим уже закрили, однак вона залишається під вартою через протерміновані документи. Блогерка також пояснила, хто зараз доглядає її трьох дітей.

Свою версію подій Роговенко виклала під час відеодзвінка з бойфрендом Алексом. Запис розмови він опублікував в інстаграмі.

За словами Влади, усе почалося після її емоційних відео в телеграмі, де вона скаржилася на стосунки.

Влада та Алекс / фото з інстаграму

Алекс приїхав до ресторану, в якому перебувала блогерка, і між ними виникла сварка.

Ми з ним там спілкувалися на дуже підвищених тонах, і хтось із персоналу, мабуть, викликав поліцію. Оскільки я була в стані алкогольного сп'яніння, мене забрали для подальших розбірок. Але цю справу закрили за один день,

– заявила Роговенко.

Проте після цього блогерку не відпустили. Вона пояснила, що термін дії її документів закінчився приблизно рік тому, тож нею зайнялася Імміграційна та митна правоохоронна служба США (ICE). Які саме документи протерміновані, у наведеній розповіді не уточнюється.

Влада Роговенко про своє затримання / відео з інстаграму

Окремо Влада заспокоїла підписників щодо дітей. За її словами, сини Марк і Тім та двомісячна донька Лея перебувають із її мамою. Допомагає їм також мама Алекса.

Діти Влади Роговенко / фото з інстаграму

Роговенко зізналася, що присутність матері стала для неї великою підтримкою. Вона хвилювалася, що без допомоги близьких діти могли б опинитися під опікою соціальних служб.

Нагадаємо, медіа повідомляли про затримання блогерки 12 жовтня у місті Санрайз, штат Флорида, за підозрою в домашньому насильстві. Твердження про закриття справи наразі наводиться зі слів самої Роговенко.

Затримання Влади Роговенко / фото Broward County Crime Watch

До речі, учасниця "Супермами" обурила поведінкою біля могили Ірини Фаріон. Згодом Анастасія Арбузова пояснила свою поведінку.

