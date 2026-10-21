Під час відвідування кладовища Арбузова знімала місця поховань відомих українців. Показавши могилу Ірини Фаріон, вона опублікувала допис із запитанням, скільки часу потрібно для встановлення пам'ятника. Блогерка зазначила, що її публікація саркастична.

Анастасія Арбузова про могилу Ірини Фаріон / скриншот з фейсбуку

На допис відреагувала донька мовознавиці Софія Особа. Вона пояснила, що створення авторського пам'ятника потребує часу, та обурилася таким обговоренням могили матері.

Пам'ятник буде. Такий, на який заслуговує Ірина Фаріон. І стоятиме він не для вашої оцінки чи фотографії,

– наголосила Софія.

Софія Особа про памʼятник матері / скриншот з фейсбуку

Згодом Арбузова для видання "Фокус" пояснила, що її неправильно зрозуміли. За словами блогерки, після перших кадрів із цвинтаря користувачі почали надсилати їй повідомлення про відсутність пам'ятника. Саме на ці зауваження вона нібито й відповідала саркастичним дописом.

Анастасія запевнила, що не хотіла дорікати родині Фаріон. Навпаки, вважала, що сторонні не мають втручатися в це питання. За її словами, вона написала Софії особисто, щоб пояснити свій задум, але відповіді не отримала.

Інша частина критики стосувалася відео біля могили Степана Гіги. У ролику блогерка хвалила доглянуте місце поховання та говорила, що була прихильницею співака. Водночас вона усміхалася й сміялася, що частина глядачів сприйняла як неповагу.

Люди приходять на могилу помолитись і згадати добрим словом, а не сміятись,

– написали в коментарях.

Анастасія Арбузова на могилі Степана Гіги / скриншот з відео

Арбузова з критикою не погодилася. Вона заявила, що інакше ставиться до смерті, а очікування, що на кладовищі обов'язково потрібно плакати, назвала проявом радянського мислення.

Нещодавно я сама коштом власним поховала людину, тож розумію, що таке похорон і що таке кладовище,

– сказала блогерка.

До речі, донька Ірини Фаріон розповіла, куди спрямує 5 мільйонів гривень компенсації від вбивці.



