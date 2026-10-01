Софія Особа планує спрямувати ці кошти на потреби підрозділу "Рубіж". Про це вона повідомила після судового засідання.

Що сказала донька Ірини Фаріон?

Донька вбитої мовознавиці зазначила, що 2 роки боролась за те, щоб вбивці винесли вирок. Вона розповіла, що за цей час відбулись понад 80 засідань.

Що я відчуваю? Я відчуваю величезну підтримку українців. Я відчуваю, що ми живемо зараз з вами в історичний час. Було винесено історичний вирок. Щоб кожен зрозумів, що вбивати українця на своїй рідній, Богом даній землі ніхто не має права,

– сказала донька Ірини Фаріон.

Вона підкреслила, що Зінченко отримав довічне за жорстокий, детально спланований злочин. Вона подякувала всім, хто прийшов, за підтримку.

Поки суд оголошував вирок, біля будівлі зібралися прихильники Фаріон. Вони співали гімн України, скандували: "Мова єднає країну" та вимагали довічного ув'язнення для вбивці.

Також прийшли ті, хто вірить у невинуватість засудженого. Коли Зінченка повезли назад до СІЗО, вони вигукували: "Ганьба!"

Також Софія Особа розповіла, що робитиме з моральною компенсацією, яку суд зобов'язав 20-річного В'ячеслава Зінченка виплатити.

5 мільйонів гривень відшкодувань будуть скеровані на бригаду "Рубіж", де воював мій чоловік Василь Особа. І, я думаю, ми зможемо здолати ворога, бо зараз ми бачимо, що дуже багато внутрішніх ворогів,

– сказала жінка.

Зазначимо, що чоловік Софії Особи Василь Особа був учасником російсько-української війни. Він загинув 6 жовтня 2024 року на Сіверському напрямку.

Захист обвинуваченого В'ячеслава Зінченка готує апеляцію на вирок суду та наполягає, що справу повністю сфальсифікували. Адвокати заявляють про готовність дійти до Європейського суду з прав людини у разі відхилення скарги в Україні.