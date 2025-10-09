Втратив свідомість за кермом: вокаліст гурту KISS потрапив в аварію
- Джин Сіммонс знепритомнів за кермом і врізався в припарковане авто в Лос-Анджелесі, але ніхто не постраждав.
- Причиною втрати свідомості могло бути зневоднення.
Вокаліст легендарного рок-гурту KISS Джин Сіммонс потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. 76-річний музикант знепритомнів і в'їхав в інше авто.
Автомобільна аварія сталась у вівторок, 7 жовтня. Про це пише Show 24 з посиланням на Fox News.
До слова Скандальний P․Diddy сяде до в'язниці: на скільки років засудили репера
Джин Сіммонс керував власним автомобілем у Лос-Анджелесі, на шосе біля Тихоокеанського узбережжя. У раптовий момент під час руху він знепритомнів і врізався у припаркований автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.
ДТП побачив перехожий. Він викликав поліцію та пожежників, які швидко прибули на місце інциденту. Спершу вокаліста доправили до лікарні, а згодом він повернувся додому.
Дружина музиканта, модель Шеннон Твід, пояснила, що чоловік міг втратити свідомість через зневоднення. За словами жінки, він ненавидить пити воду, до того ж зараз почав приймати нові ліки, які могли спричинити подібну реакцію.
Уже наступного дня сам Джин Сіммонс вийшов на зв'язок з шанувальниками та опублікував допис у соцмережі Х.
Дякую всім за теплі слова. Я в повному порядку. Це була невелика аварія – таке буває, особливо з такими жахливими водіями, як я. Все гаразд,
– поділився співак.
Що відомо про гурт Kiss
Американський рок-гурт створили у січні 1973 року у Нью-Йорку Пол Стенлі, Джин Сімонс, Ейс Фрейлі, Пітер Кріс і Браян Стівенсон. Музиканти відомі видовищними виступами та фірмовим гримом. Джин Сімонс – один з постійних учасників колективу.
Колектив продав 75 мільйонів записів у всьому світі. У 2014 році вони увійшли до Залу слави рок-н-ролу. Kiss – один з найвідоміших та найуспішніших гуртів в рок-музиці.