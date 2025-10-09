Вокаліст легендарного рок-гурту KISS Джин Сіммонс потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. 76-річний музикант знепритомнів і в'їхав в інше авто.

Автомобільна аварія сталась у вівторок, 7 жовтня. Про це пише Show 24 з посиланням на Fox News.

Джин Сіммонс керував власним автомобілем у Лос-Анджелесі, на шосе біля Тихоокеанського узбережжя. У раптовий момент під час руху він знепритомнів і врізався у припаркований автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

ДТП побачив перехожий. Він викликав поліцію та пожежників, які швидко прибули на місце інциденту. Спершу вокаліста доправили до лікарні, а згодом він повернувся додому.

Дружина музиканта, модель Шеннон Твід, пояснила, що чоловік міг втратити свідомість через зневоднення. За словами жінки, він ненавидить пити воду, до того ж зараз почав приймати нові ліки, які могли спричинити подібну реакцію.

Уже наступного дня сам Джин Сіммонс вийшов на зв'язок з шанувальниками та опублікував допис у соцмережі Х.

Дякую всім за теплі слова. Я в повному порядку. Це була невелика аварія – таке буває, особливо з такими жахливими водіями, як я. Все гаразд,

– поділився співак.

Що відомо про гурт Kiss