9 жовтня, 19:45
Втратив свідомість за кермом: вокаліст гурту KISS потрапив в аварію

Марія Касій
Основні тези
  • Джин Сіммонс знепритомнів за кермом і врізався в припарковане авто в Лос-Анджелесі, але ніхто не постраждав.
  • Причиною втрати свідомості могло бути зневоднення.

Вокаліст легендарного рок-гурту KISS Джин Сіммонс потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. 76-річний музикант знепритомнів і в'їхав в інше авто.

Автомобільна аварія сталась у вівторок, 7 жовтня. Про це пише Show 24 з посиланням на Fox News

Джин Сіммонс керував власним автомобілем у Лос-Анджелесі, на шосе біля Тихоокеанського узбережжя. У раптовий момент під час руху він знепритомнів і врізався у припаркований автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

ДТП побачив перехожий. Він викликав поліцію та пожежників, які швидко прибули на місце інциденту. Спершу вокаліста доправили до лікарні, а згодом він повернувся додому. 

Дружина музиканта, модель Шеннон Твід, пояснила, що чоловік міг втратити свідомість через зневоднення. За словами жінки, він ненавидить пити воду, до того ж зараз почав приймати нові ліки, які могли спричинити подібну реакцію. 

Уже наступного дня сам Джин Сіммонс вийшов на зв'язок з шанувальниками та опублікував допис у соцмережі Х

Дякую всім за теплі слова. Я в повному порядку. Це була невелика аварія – таке буває, особливо з такими жахливими водіями, як я. Все гаразд,
– поділився співак. 

Що відомо про гурт Kiss

  • Американський рок-гурт створили у січні 1973 року у Нью-Йорку Пол Стенлі, Джин Сімонс, Ейс Фрейлі, Пітер Кріс і Браян Стівенсон. Музиканти відомі видовищними виступами та фірмовим гримом. Джин Сімонс – один з постійних учасників колективу.

  • Колектив продав 75 мільйонів записів у всьому світі. У 2014 році вони увійшли до Залу слави рок-н-ролу. Kiss – один з найвідоміших та найуспішніших гуртів в рок-музиці. 