Show24 Українські зірки Підняли на 200 гривень, – Володимир Бебешко розсекретив розмір своєї пенсії
23 червня, 23:35
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Підняли на 200 гривень, – Володимир Бебешко розсекретив розмір своєї пенсії

Марія Касій

Український продюсер Володимир Бебешко зараз перебуває в Варшаві, але не отримує грошової допомоги як біженець. Чоловік розповів, на які кошти живе та чи отримує пенсію.

69-річний Володимир Бебешко останні три роки проживає в Польщі. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну

До теми Не ходив і не говорив, – продюсер Бебешко вперше розповів, що переніс інсульт 

Продюсер оселився у Варшаві через проблеми зі здоров'ям. Однак там він отримує українську пенсію, що нараховується йому на картку. 

Підняли на 200 гривень. Зараз 3500, 
– розсекретив суму пенсії Бебешко. 

Володимир Бебешко не отримує додаткової фінансової допомоги від Польщі. Тому живе на заощадження. 

"У мене гроші, я заробив. Витрачаю те, що лишилось. Ще трошки залишилось грошей", - поділився продюсер. 

Інтерв'ю з Володимиром Бебешком: дивіться відео онлайн

 

Чому Володимир Бебешко живе в Польщі? 

Три роки тому легендарний продюсер переніс інсульт. Через це він вирішив оселитися у Варшаві. Зокрема, там він проходив реабілітацію. 

Володимир Бебешко розповів, що проблеми зі здоров'ям були доволі серйозними. Однак тепер він знову ходить, говорить та пише музику. 

Бебешко багато гуляє на свіжому повітрі й займається фізкультурою. Як зазначив продюсер, причиною інсульту стала війна й постійний стрес.

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