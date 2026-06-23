Підняли на 200 гривень, – Володимир Бебешко розсекретив розмір своєї пенсії

Український продюсер Володимир Бебешко зараз перебуває в Варшаві, але не отримує грошової допомоги як біженець. Чоловік розповів, на які кошти живе та чи отримує пенсію.

69-річний Володимир Бебешко останні три роки проживає в Польщі. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Продюсер оселився у Варшаві через проблеми зі здоров'ям. Однак там він отримує українську пенсію, що нараховується йому на картку.

Підняли на 200 гривень. Зараз 3500,

– розсекретив суму пенсії Бебешко.

Володимир Бебешко не отримує додаткової фінансової допомоги від Польщі. Тому живе на заощадження.

"У мене гроші, я заробив. Витрачаю те, що лишилось. Ще трошки залишилось грошей", - поділився продюсер.

Інтерв'ю з Володимиром Бебешком: дивіться відео онлайн

Чому Володимир Бебешко живе в Польщі?

Три роки тому легендарний продюсер переніс інсульт. Через це він вирішив оселитися у Варшаві. Зокрема, там він проходив реабілітацію.

Володимир Бебешко розповів, що проблеми зі здоров'ям були доволі серйозними. Однак тепер він знову ходить, говорить та пише музику.

Бебешко багато гуляє на свіжому повітрі й займається фізкультурою. Як зазначив продюсер, причиною інсульту стала війна й постійний стрес.