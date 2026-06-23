69-летний Владимир Бебешко последние три года проживает в Польше. Об этом он рассказал в интервью Славе Дёмину.

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Продюсер поселился в Варшаве из-за проблем со здоровьем. Однако там он получает украинскую пенсию, которая начисляется ему на карту.

Повысили на 200 гривен. Сейчас 3500,

– раскрыл сумму пенсии Бебешко.

Владимир Бебешко не получает дополнительной финансовой помощи от Польши. Поэтому живет на сбережения.

"У меня есть деньги, я их заработал. Трачу то, что осталось. Еще немного денег осталось", – поделился продюсер.

Интервью с Владимиром Бебешко: смотрите видео онлайн

Почему Владимир Бебешко живет в Польше?

Три года назад легендарный продюсер перенес инсульт. Из-за этого он решил поселиться в Варшаве. В частности, там он проходил реабилитацию.

Владимир Бебешко рассказал, что проблемы со здоровьем были довольно серьёзными. Однако теперь он снова ходит, говорит и сочиняет музыку.

Бебешко много гуляет на свежем воздухе и занимается физкультурой. Как отметил продюсер, причиной инсульта стали война и постоянный стресс.