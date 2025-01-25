Разом виховували сина та допомагали війську: що відомо про чоловіка Анни Жук, яка загинула в ДТП
- Анна Жук загинула в ДТП на Полтавщині 24 січня 2025 року, за кермом був її чоловік Володимир Більовцов.
- Пара познайомилася через спільного друга, виховувала сина Захара й активно допомагала українському війську під час війни.
Володимир Більовцов – чоловік блогерки Анни Жук, яка 24 січня 2025 року загинула в ДТП на Полтавщині. Саме він перебував за кермом авто, коли сталася аварія. Повідомлялося, що чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами.
Володимир досить активно веде свою сторінку в інстаграмі, на яку відписано понад 70 тисяч людей. Там можна знайти й чимало його фотографій з коханою та їхнім сином. Більше про чоловіка Анни Жук розповість 24 Канал.
До речі Вона була неймовірною, – українські блогери зі сльозами відреагували на загибель Анни Жук
У грудні 2022 року Володимир Більовцов опублікував у своєму інстаграмі допис, де трохи розповів про себе.
Мене звуть Вовчик, я простий хлопець із сім'ї хліборобів, сам працюю на комбайні. Дуже люблю свою роботу! Народився та виріс у невеликому селі на Харківщині,
– зазначив чоловік.
До того ж Більовцов підкреслив, що стоїть на військовому обліку та не боїться долучитися до Сил оборони України. У дописі він також згадав блогерку Анну Жук, яка на той момент була вагітною.
Володимир на 14 років молодший від Анни. В одному з інтерв'ю блогерка ділилась, що ніколи не відчувала різниці у віці з ним. Жінка зізнавалась, що багато чому вчилася у коханого – особливо у духовному плані.
Вова у цьому плані взагалі максимально розвинений. Вова, якщо я не помиляюсь, 6 років прослужив у церкві. Тобто він дуже віруюча і добра людина. Він максимально спокійний, а я максимально вертоліт. Я Терези за знаком зодіаку, і от я знайшла, мабуть, цю рівновагу,
– розповідала Анна Жук.
Блогерка також пригадала, що на другий день війни чоловік пішов до військкомату. Вона була впевнена, що коханий стане на захист України, якщо потрібно, та не буде ховатися.
В іншому інтерв'ю Анна Жук розповідала, що їх з Володимиром Більовцьовим познайомив спільний друг. Він приїхав до неї забрати парфуми для друга. Після цього вони почали гуляти разом.
Мені він дуже сподобався тим, що він максимально добрий. Я на той момент не шукала чоловіка, у якого повинні бути гроші, яхти,
– зізнавалася блогерка.
Крім того, жінка відповіла на закиди, що Володимир почав зустрічатися з нею лише заради грошей. Вона наголосила, що чоловік – не бідний. За словами Анни, на той момент їй не хотілося серйозних стосунків, про що вона говорила Більовцову. Однак згодом все змінилося.
Згодом у пари народився син. Хлопчик з'явися на світ 2 лютого 2023 року о 08:11, його назвали Захаром. У своєму інстаграмі Володимир опублікував відео з дня пологів Анни, тоді він освідчився коханій.
Через деякий час Більовцов знову зробив пропозицію Жук – відео з цього моменту також є в інстаграмі чоловіка. Це було публічне освідчення, Анна сказала коханому "так".
Під час війни Володимир Більовцов разом з Анною Жук неодноразово допомагав українському війську, про що розповідав в інстаграмі. Крім того, чоловік займається орендою автомобілів.
До речі, автомобіль Lexus Анна та Володимир придбали на початку лютого 2024 року. Саме на цій машині подружжя потрапило в ДТП, у якій загинула блогерка.