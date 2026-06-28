Володимиру Дантесу – 38: як змінився співак від "Фабрики зірок" до сьогодні

Володимир Дантес – український співак, який став популярним завдяки перемозі у проєкті "Фабрика зірок". Якщо говорити про зміни артиста, то зовні вони дійсно є, однак всі зауважають, що виконавець залишається завжди молодим. Навіть жартують, що, можливо, він приймає якийсь еліксир молодості.

У день його народження 24 Канал покаже, як змінився Володимир Дантес і чим займається сьогодні.

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У другому сезоні "Фабрики зірок" співак був у дуеті з Вадимом Олійником під назвою "ДіО.фільми". Саме у такому складі до хлопців прийшла перемога.

Як змінився Володимир Дантес / Колаж 24 Каналу

Гурт проіснував до 2015 року, а тоді хлопці пішли кожен своєю дорогою. Володимир почав пробувати себе у ролі радіоведучого, до того ж доволі успішно. Дантес також був і є ведучим, і учасником різних телепрограм. Зокрема: "Їжа, я люблю тебе", "Маленькі гіганти", "Ліга сміху", "Маскарад", "Я люблю Україну", "Хто зверху?" тощо. А нещодавно стало відомо, що співак стане ведучим оновленого талант-шоу "Фабрика зірок". А співведучою буде Даша Кубік.

Впевнений – це дуже правильний момент для повернення. Бо сьогодні артист – це вже не лише людина, яка вміє співати. Це людина, яка має що сказати, пише музику, має свою позицію, створює себе і свій стиль. І знається на всіх ланках виробництва,

– зауважив співак.



Володимир Дантес зараз / Фото з інстаграму співака

Також нагадаємо, що раніше артист був одружений з Надею Дорофєєвою. Пара познайомилась у потязі, коли обоє прямували на концерти. Зрештою все закінчилось весіллям. Вони побрались у 2015 році. На святкування наречені запросили не лише рідних і друзів, а й колег з шоубізнесу.

Весілля Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої / Фото з мережі

Та у 2022 році вони оголосили про розлучення. Як розповідали для преси, причиною такого рішення стало те, що зірки перестали кохати один одного, однак залишаються друзями.

Архівні фото Володимира Дантеса на старті кар'єри / Фото з мережі

Сьогодні артист активно допомагає війську і бере участь у різних благодійних програмах. На початку цього року в українські прокати вийшов повнометражний фільм "Усі відтінки спокуси", де Володимир зіграв головну роль.

Володимир Дантес у фільмі "Всі відтінки спокуси" / Кадр із фільму

На липень та серпень у співака заплановані концерти у декількох містах України: Одеса, Запоріжжя, Київ, Черкаси, Харків і Полтава.