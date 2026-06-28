На тлі чуток про розставання з Кацуріною: Дантес заінтригував поцілунком із таємничою дівчиною

28 червня співак Володимир Дантес відзначає 38-й день народження.

У цей день він заінтригував підписників відео з загадковою дівчиною. Ролик артист опублікував в інстаграм-сторіс.

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У відео Дантес ніжно цілується з дівчиною, проте її обличчя не видно – камера була встановлена так, що розгледіти її неможливо.

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Що відомо про особисте життя Дантеса?

Близько року в мережі ходять чутки, що співак розійшовся з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Пара підтвердила стосунки у 2022 році – тоді ж обоє розійшлися зі своїми колишніми партнерами.

Нагадаємо, Дантес був у шлюбі з Надею Дорофєєвою з 2015 по 2023 рік. Після розлучення співачка вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна – колишнього чоловіка Даші.

Дантес і Кацуріна проводили багато часу разом, зокрема і з дітьми дизайнерки. Вони були знайомі з родинами одне одного та іноді влаштовували спільні зустрічі. Раніше Даша навіть натякала на можливе весілля.

Чутки про розрив пари з'явилися після того, як пара перестала публікувати спільні фото та відео. Зірок не помічали разом на публіці. Також Кацуріна ділилася, що користується застосунками для знайомств, серед яких був і дейтинг-додаток.

Водночас ні Володимир, ні Даша ці чутки офіційно не коментують.