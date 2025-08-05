Новий канал оголосив нового капітана чоловічої команди й співведучого Лесі Нікітюк у шоу "Хто зверху?". Раніше вона вела проєкт з блогером і актором Богданом Шелудяком (Буше).

Тепер разом з Лесею Нікітюк шоу "Хто зверху?" вестиме співак Володимир Дантес. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Нового каналу.

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Чому так довго чекали, щоб запропонувати мені роль ведучого? Жартую! Але стати частиною легендарного проєкту – це справжній кайф і щастя,

– зізнався Дантес.

Співак розповів, що навіть не проходив кастинг на нового ведучого "Хто зверху?". За словами Володимира, йому зателефонували й сказали, що Леся Нікітюк хоче вести програму лише з ним.

Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок! До речі, кожного сезону "Хто зверху?" дивує чимось новим, але такого оновлення, як я, проєкт ще не бачив! Буде круто!,

– поділився співак.

Богдан Шелудяк пішов з "Хто зверху?"

Богдан Шелудяк заявив, що любить шоу "Хто зверху" та команду, яка його створює. Він був співведучим Лесі Нікітюк 2 сезони й каже, що це крутий досвід, однак зараз блогер хоче зосередитися на бізнесі, що пов'язаний з криптовалютою.

Це потребує постійного занурення. Також ми весь час вдосконалюємо свій навчальний продукт. Це робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок і знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу. Тому мені довелося обирати, і це був дуже складний вибір,

– сказав Шелудяк.

Леся Нікітюк пояснила, чому обрала саме Володимира Дантеса як свого нового співведучого.

Володя – артистичний, епатажний і дуже модний зараз! Думаю, що вайб нашого шоу за його участі точно зміниться. І є всі шанси, що наш дует стане новим відкриттям. Вова не радився зі мною щодо своєї поведінки в ролі капітана чоловічої команди. І я б на його місці теж цього не робила. У нього чудовий образ, він знає, що робити,

– висловилася телеведуча.

Нікітюк впевнена, що у них з Дантесом будуть "феєричні батли". Прем'єра нового сезону відбудеться восени.