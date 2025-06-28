Варто почати з того, що справжнє прізвище артиста – Гудков. Родом він із Харкова, де навчався у музичному училищі, а згодом вступив до Харківського політехнічного інституту на спеціальність "Фінансове управління бізнесом". Однак любов до музики взяла гору над Володимиром. У матеріалі Show24 читайте, як співак ішов до успіху, що відомо про перипетії особистого життя та чим займається сьогодні.

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Від "Фабрики зірок" до сольної кар'єри

2008 рік для Володимира Дантеса та Вадима Олійника став справжнім проривом. Хлопці стали дуетом і перемогли у 2 сезоні "Фабрики зірок". Їхній тандем отримав оновлену назву – "ДІО. Фільми", а у 2014 році повернули попередню назву – "Дантес & Олійник".



Дантес & Олійник на "Фабриці зірок" / Фото з відкритих джерел

Та хоч після проєкту дует мав успіх, однак за деякий час співаки вирішили розійтись власними дорогами.

"ДІО. Фільми" – "Оля": дивіться відео онлайн

Тоді Дантес вирішив спробувати себе у ролі радіоведучого. Крім того, часто ставав учасником і ведучим різних телевізійних проєктів: "Їжа, я люблю тебе", "Маленькі гіганти", "Ліга сміху", "Маскарад", "Я люблю Україну" тощо.

Володимир також працював над різними проєктами на ютубі, кожен з яких мав свою мету.

"Stand up 380" – мета – розповісти глядачам про українських стендап-коміків і розвинути цю галузь на широкий загал. Останній випуск вийшов три роки тому.

– мета – розповісти глядачам про українських стендап-коміків і розвинути цю галузь на широкий загал. Останній випуск вийшов три роки тому. "Мама, я делаю бизнес" – мета – розповісти про українські стартапи та показати як розвивається локальний бізнес. Останній випуск – рік тому.

– мета – розповісти про українські стартапи та показати як розвивається локальний бізнес. Останній випуск – рік тому. "Мама, я ганяю тачки" – мета – доставляти авто для українських військових із Європи та знайомити аудиторію з небайдужими людьми, які працюють на користь України. Останній випуск – 2 роки тому.

– мета – доставляти авто для українських військових із Європи та знайомити аудиторію з небайдужими людьми, які працюють на користь України. Останній випуск – 2 роки тому. "Будинок культури" – проєкт, який знімається на деокупованих територіях, щоб нагадати та відтворити культуру із зірковими гостями. Останній випуск – 1 рік тому.

– проєкт, який знімається на деокупованих територіях, щоб нагадати та відтворити культуру із зірковими гостями. Останній випуск – 1 рік тому. "Пожежа" – шоу знімається у дуеті з Олексієм Дурнєвим й іншими гостями. Суть полягає в тому, що чоловіки та запрошені зірки відповідають на питання підписників без цензури. Останній випуск – 2 роки тому.

У якийсь момент музична кар'єра артиста виявилась на паузі. Дантес намагався зробити певні ривки, але не всі вони були успішними. Зазначимо, що до початку повномасштабної війни співак виконував пісні російською мовою, та після 24 лютого 2022 року перейшов на українську. Він не просто випустив нові пісні державною мовою, а й переклав старі російськомовні хіти.

VOLODYMYR DANTES – "Чуєш": дивіться відео онлайн

Особисте життя

У 2011 році молодий Дантес познайомився у потязі зі своєю майбутньою дружиною – Надією Дорофєєвою. Вже тоді співак зрозумів, що дівчина – його друга половинка. Стосунки у пари почали розвиватись доволі швидко, адже через тиждень вони з'їхались, а через три місяці виконавець освідчився коханій. Цікаво, що обручку він зробив із дроту від шампанського.

Через пів року Дантес "оновив" пропозицію, і запропонував Надії стати його дружиною. Та цього разу він освідчувався так, як заведено. Але весілля пара відгуляла аж через 4 роки, адже збирала гроші на святкування. Додамо, що Володимир освідчувався Наді втретє, адже дівчина сказала, що друга пропозиція "застаріла".

Весілля Дантеса та Дорофєєвої / Фото з інстаграму співака

На святкування наречені запросили не лише рідних і друзів, а й колег з шоубізнесу. Однак сімейне щастя протривало не надто довго. У 2022 році пара повідомила про розлучення. Причина розставання – відсутність кохання.

Та невдовзі після розлучення стало відомо про те, що серця експодружжя зайняті. Надя перебуває у стосунках із Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Михайла – Дашею.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото з інстаграму артиста

Варто зазначити, що у Даші є двоє дітей від попереднього шлюбу, які живуть разом із нею та Володимиром. Цікаво, що сам Дантес називає себе "хлопцем дівчини, у якої є діти". Однак він отримує задоволення від спільного проводження часу з малечею.

Я просто кайфую поруч з ними. Ми все робимо разом, проводимо корисно час. Даша класний менеджер як мама. У нас все налагоджено. Я не можу уявити, за що можна переживати. Коли обстріли – це лотерея. Страшно? Страшно. Коли не з нами вони, це страшно, бо ти начебто не контролюєш,

– поділився Дантес.

Мобілізація та військовий облік

Співак розповідав, що двічі ходив до ТЦК: влітку 2022 року та ще раз після запровадження нового закону.

Через те, що я обмежено придатний, мені треба було пройти ВЛК і все інше. Я пройшов до військкомату, став на облік, простояв вісім годин в черзі, пройшов ВЛК, проходив ВЛК півтора місяця. Ходив по всім лікарням: і до обласної, і до міської. Десь мене пропускали без черги, це бонус,

– поділився Володимир Дантес.

Музикант додав, що такого привілею, як бронювання, у нього не було. Він боявся йти до військкомату, але переборов цей страх.

Цікаво, що травесті-діва Монро виключена з військового обліку через певні медичні обставини.

Та варто додати, що виконавець активно допомагає ЗСУ. Артист бере участь у благодійних заходах та поширює збори.

Де зараз Володимир Дантес

Володимир продовжує виступати та випускати нові пісні. Декілька днів тому музикант запрем'єрив новий відеокліп на трек "Ти не забудь".

VOLODYMYR DANTES – "Ти не забудь": дивіться відео онлайн

Під відео коментатори залишили чимало схвальних відгуків.