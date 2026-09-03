Дантес випустив нову пісню про стосунки, які ніяк не вдається закінчити

Український співак Володимир Дантес потішив шанувальників музичною новинкою. Він презентував іронічний сингл під назвою "закохана".

Трек вже доступний на всіх музичних платформах. Зокрема, на ютубі DANTES. Сам Володимир не так давно підтвердив, що після розриву з Дашею Кацуріною у нього почалися нові стосунки. Тож прем'єра пісні припала на період особистих змін у житті артиста.

Нова композиція артиста розповідає про стосунки, які ти вже сотню разів обіцяла собі закінчити. Та достатньо йому написати одне повідомлення – і всі рішення та аргументи одразу відходять на другий план. Це історія про ситуацію, знайому багатьом: розум підказує, що у стосунках є проблеми, але почуття щоразу знаходять нові виправдання для партнера.

Мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли, ти теж десь усередині все розумів, але продовжував думати: "Ні, ну цього разу точно все буде інакше". Це пісня про стан коли ти закоханий та через це трохи дурний,

– зазначив сам Володимир Дантес.

Володимир Дантес – "Закохана": дивіться відео онлайн

До речі, ще наприкінці літа слухачі отримали чимало свіжих релізів. Раніше ми розповідали про нові пісні Злати Огнєвіч, Аліни Гросу, Олександра Пономарьова та інших українських виконавців.