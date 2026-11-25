Колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поміркував про причини розлучень і труднощі, з якими люди стикаються у стосунках.

Зокрема, співак зізнався, що йому самому непросто відкрито говорити про свої почуття. Про це 38-річний артист розповів у програмі "Ранок у Великому Місті".

Дантес коментував фільм "Пауза", у якому зіграв чоловіка, чиї стосунки з коханою опинилися на межі розриву. Крім акторської роботи, співак також долучився до створення стрічки як співсценарист і копродюсер. Під час роботи над сценарієм Дантес не цурався власного романтичного досвіду.

Розмірковуючи про стосунки, артист зауважив, що люди іноді настільки зосереджуються на пошуку себе, що врешті втрачають тих, хто їх любить.

Насправді це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося чи занадто рано, чи доходимо до віку, коли не знаємо, що з нами відбувається. І, щоб знайти себе, ми втрачаємо людей, які нас любили, чи відштовхуємо їх, чи розуміємо, що насправді не любили,

– пояснив співак.

Водночас Дантес зізнався, що йому самому непросто відкрито говорити про емоції. Артист назвав себе закритою людиною та зауважив, що за зовнішньою впевненістю люди часто приховують вразливість. Навіть якщо їм боляче, вони не завжди наважуються про це сказати.

Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина, насправді. Мені важко говорити про почуття. Ми можемо транслювати, що ми такі всі круті, але насправді ми вразливі. Нам часто боляче, але ми не можемо про це сказати,

– додав Володимир.

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До речі, раніше Дантес розповів, як ставиться до паузи у стосунках та чи вважає її можливістю врятувати пару.