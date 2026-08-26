Дантес і Неправда більше не ховаються: дівчина співака показала їхній відпочинок разом
Володимир Дантес та Анастасія Неправда більше не приховують своїх стосунків, тому час від часу діляться спільними фото та відео.
Цього разу блогерка опублікувала в інстаграм-сторіс кілька кадрів із прогулянки в лісі, на яких показала свого коханого.
На фото пара гуляє серед сосен у високій траві, а поруч із ними – їхній великий кучерявий пес. На одному з кадрів Дантес і Неправда по черзі несуть собаку на руках. Підбірку завершує фото біля заміського будинку, де артист сидить на подвір’ї разом із чотирилапим улюбленцем.
До слова, собаку звати Василь. Дантес завів його ще під час стосунків із колишньою дівчиною Дашею Кацуріною. Пес породи лабрадудль, а восени йому виповниться три роки.
Раніше відомий блогер Сергій Халус розповів, якою є нова дівчина Володимира Дантеса в житті.