Володимир Кличко сплатить борг Панеттьєр, щоб врятувати спадок доньки: про яку суму йдеться

Український боксер Володимир Кличко продовжує боротьбу за збереження спадщини своєї 11-річної доньки Каї-Євдокії після трагічної смерті її матері, американської акторки Гейден Панеттьєр. Спортсмен заявив, що з власних коштів погасить податковий борг покійної зірки, аби врятувати майно від штрафів.

Як стало відомо із судових документів, які опинилися в розпорядженні The Daily Mail, Гейден Панеттьєр залишила по собі непогашені фінансові зобов'язання. Йдеться про декларації щодо податку на прибуток за 2025 рік, термін подання яких спливає 15 жовтня 2026 року. Сума заборгованості становить близько 30 тисяч доларів.

Володимир Кличко висловив серйозне занепокоєння ситуацією. Він побоюється, що в разі прострочення виплат на майно акторки нарахують відсотки та штрафи за невиконання вимог. Це завдасть прямої фінансової шкоди 11-річній Каї, яка, через відсутність заповіту, стала єдиною спадкоємицею статків матері. Загалом спадок Панеттьєр оцінюють у 6 мільйонів доларів.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Getty Images

Аби запобігти знеціненню активів доньки, боксер подав клопотання до суду Лос-Анджелеса з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна. У заяві Кличко наголосив, що внесе власні гроші для повної сплати 30 тисяч доларів податку.

Спортсмен зазначив, що спочатку авансує власні кошти, а вже після офіційного відкриття спадкової справи та призначення розпорядника домагатиметься відшкодування цієї суми з активів покійної. Такі екстрені кроки зумовлені тим, що наразі немає офіційного представника, який би захищав інтереси майна Панеттьєр.

Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня 2026 року у віці 36 років через токсичну дію декількох препаратів. Раніше Володимир Кличко вже звернувся до американської поліції через підозру, що особисті речі та коштовності Гейден могли незаконно продати в ломбард.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр були разом близько дев'яти років. Їхня донька Кая народилася у 2014 році. У 2018-му, на тлі тривалої боротьби акторки з післяпологовою депресією та залежностями, вона передала повну опіку над дитиною Кличку. Відтоді дівчинка переважно проживала разом із батьком.



