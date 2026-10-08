Как стало известно из судебных документов, попавших в распоряжение The Daily Mail, Хейден Панеттьер оставила после себя непогашенные финансовые обязательства. Речь идет о декларациях по налогу на прибыль за 2025 год, срок подачи которых истекает 15 октября 2026 года. Сумма задолженности составляет около 30 тысяч долларов.

Владимир Кличко выразил серьезную обеспокоенность ситуацией. Он опасается, что в случае просрочки выплат на имущество актрисы будут начислены проценты и штрафы за невыполнение требований. Это нанесет прямой финансовый ущерб 11-летней Кае, которая из-за отсутствия завещания стала единственной наследницей состояния матери. В целом наследство Панеттьери оценивается в 6 миллионов долларов.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьери / Getty Images

Чтобы предотвратить обесценивание активов дочери, боксер подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса с просьбой назначить его временным опекуном имущества. В заявлении Кличко подчеркнул, что вложит собственные средства для полной уплаты 30 тысяч долларов налогового долга.

Спортсмен отметил, что сначала авансирует собственные средства, а уже после официального открытия наследственного дела и назначения распорядителя будет добиваться возмещения этой суммы из активов покойной звезды. Такие экстренные меры обусловлены тем, что на данный момент нет официального представителя, который бы защищал интересы имущества Панеттьер.

Гейден Панеттьери / фото из инстаграма

Напомним, американская актриса Хейден Панеттьер скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет из-за токсического воздействия нескольких препаратов. Ранее Владимир Кличко уже обратился в американскую полицию из-за подозрения, что личные вещи и драгоценности Хейден могли бы незаконно продать в ломбард.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер были вместе около девяти лет. Их дочь Кая родилась в 2014 году. В 2018 году, на фоне длительной борьбы актрисы с послеродовой депрессией и зависимостями, она передала полную опеку над ребенком Кличко. С тех пор девочка в основном проживала вместе с отцом.