Как стало известно PEOPLE из судебных документов, бывший боксер подал новое заявление о временном управлении наследством Хейден.

В нем Кличко рассказал о возможном исчезновении части вещей актрисы. По его словам, ему стало известно, что человек, не являющийся членом семьи, но ранее связанный с Панеттьери, мог продать некоторые ее вещи в ломбард. Среди них, как предполагает Кличко, могли быть ювелирные украшения.

При этом ломбард отказывается возвращать вещи без обращения правоохранительных органов. Поэтому Кличко просит полицию помочь выяснить, что произошло с имуществом актрисы, и содействовать его возврату.

Владимир Кличко с Хейден Панеттьери и их дочерью / Фото из соцсетей

По словам Кличко, эта ситуация напрямую касается их дочери Каи, ведь она является единственной наследницей имущества матери по закону.

Еще в прошлом месяце Кличко обратился в суд с просьбой предоставить ему временные полномочия по управлению имуществом Панеттьери в интересах их дочери. Он пояснил, что без этого часть наследства могут потерять, повредить или продать до того, как официально назначат лицо, ответственное за имущество.

Ранее стало известно, что после смерти Панеттьери ее близкие также не смогли найти обручальное кольцо, которое в свое время подарил актрисе Кличко.