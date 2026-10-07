Речі Гейден Панеттьєрі могли продати в ломбард: Володимир Кличко звернувся до поліції

Після смерті Гейден Панеттьєрі Володимир Кличко намагається захистити майно акторки, яке має перейти до їхньої 11-річної доньки Каї.

Як стало відомо PEOPLE із судових документів, колишній боксер подав нову заяву щодо тимчасового управління спадщиною Гейден.

У ній Кличко розповів про можливе зникнення частини речей акторки. За його словами, йому стало відомо, що людина, яка не є членом родини, але раніше була пов'язана з Панеттьєрі, могла продати деякі її речі в ломбард. Серед них, як припускає Кличко, могли бути ювелірні прикраси.

При цьому ломбард не погоджується повернути речі без звернення правоохоронців. Тому Кличко просить поліцію допомогти з'ясувати, що сталося з майном акторки, та посприяти його поверненню.

Володимир Кличко з Гейден Панеттьєрі та їхньою донькою / Фото з соцмереж

За словами Кличка, ця ситуація безпосередньо стосується їхньої доньки Каї, адже вона є єдиною спадкоємицею майна матері за законом.

Ще минулого місяця Кличко звернувся до суду з проханням надати йому тимчасові повноваження для управління майном Панеттьєрі в інтересах їхньої доньки. Він пояснив, що без цього частину спадщини можуть втратити, пошкодити або продати до того, як офіційно призначать людину, відповідальну за майно.

Раніше стало відомо, що після смерті Панеттьєрі її близькі також не змогли знайти обручку, яку акторці свого часу подарував Кличко.