Володимир Остапчук пояснив, чому довірив вагітній дружині відповідати на закиди Горняк
Володимир Остапчук висловився після нового конфлікту між його дружиною Катериною та колишньою обраницею Христиною Горняк. Ведучий заявив, що повністю підтримує Катерину. Водночас пояснив, чому досі не коментував суперечку й не хоче повертатися до обговорення минулого шлюбу.
У сторіз в інстаграмі шоумен відреагував на закиди щодо свого мовчання. Він наголосив, що відсутність публічних заяв не означає відсутності підтримки дружини.
Повністю підтримую дружину, бо якщо ж я в сторіз нічого не напишу, то значить, не підтримую. Треба буквально кожен крок виставляти в інтернет, бо поза телефоном життя не існує,
– іронічно написав Остапчук.
За словами ведучого, обговорювати події багаторічної давнини він не збирається, оскільки не хоче переносити минуле у своє теперішнє життя. Остапчук також заявив, що більше не бажає перетворювати особисте на публічний серіал, у якому мусить пояснювати, що сталося і хто винен.
Володимир Остапчук про Христину Горняк / скриншот з інстаграму
Подружжя вирішило, що їхню спільну позицію озвучуватиме Катерина. Володимир пояснив це тим, що дружині як журналістці легше формулювати думки письмово.
У мене писати виходить погано. У мікрофон краще говорю,
– зазначив шоумен.
Остапчук додав, що зараз для нього важливіше бути поруч із родиною. За його словами, він налагодив спілкування з дітьми від першого шлюбу та готується знову стати батьком.
У мене скоро народиться четверта дитина, я обираю бути з дружиною вдома, біля неї. Вона так бачить підтримку,
– наголосив Володимир.
Володимир Остапчук про своє життя / скриншот з інстаграму
Нагадаємо, приводом для нового обговорення стали слова Христини Горняк у першому випуску "Холостяка-15". Розповідаючи про шлюб з Остапчуком, вона назвала його "дуже страшним періодом життя".
Після цього Катерина звинуватила Горняк у неправдивих висловлюваннях та спробах привернути увагу завдяки прізвищу колишнього чоловіка. Раніше між ними вже виникали публічні суперечки через будинок, який Володимир і Христина придбали у шлюбі.