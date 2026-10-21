У сторіз в інстаграмі шоумен відреагував на закиди щодо свого мовчання. Він наголосив, що відсутність публічних заяв не означає відсутності підтримки дружини.
Повністю підтримую дружину, бо якщо ж я в сторіз нічого не напишу, то значить, не підтримую. Треба буквально кожен крок виставляти в інтернет, бо поза телефоном життя не існує,
– іронічно написав Остапчук.
За словами ведучого, обговорювати події багаторічної давнини він не збирається, оскільки не хоче переносити минуле у своє теперішнє життя. Остапчук також заявив, що більше не бажає перетворювати особисте на публічний серіал, у якому мусить пояснювати, що сталося і хто винен.
Володимир Остапчук про Христину Горняк / скриншот з інстаграму
Подружжя вирішило, що їхню спільну позицію озвучуватиме Катерина. Володимир пояснив це тим, що дружині як журналістці легше формулювати думки письмово.
У мене писати виходить погано. У мікрофон краще говорю,
– зазначив шоумен.
Остапчук додав, що зараз для нього важливіше бути поруч із родиною. За його словами, він налагодив спілкування з дітьми від першого шлюбу та готується знову стати батьком.
У мене скоро народиться четверта дитина, я обираю бути з дружиною вдома, біля неї. Вона так бачить підтримку,
– наголосив Володимир.
Володимир Остапчук про своє життя / скриншот з інстаграму
Нагадаємо, приводом для нового обговорення стали слова Христини Горняк у першому випуску "Холостяка-15". Розповідаючи про шлюб з Остапчуком, вона назвала його "дуже страшним періодом життя".
Після цього Катерина звинуватила Горняк у неправдивих висловлюваннях та спробах привернути увагу завдяки прізвищу колишнього чоловіка. Раніше між ними вже виникали публічні суперечки через будинок, який Володимир і Христина придбали у шлюбі.