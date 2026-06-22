Зеленський відверто розповів про стосунки з 21-річною донькою: "Вона мені пише дуже часто"

Володимир і Олена Зеленські виховують 21-річну доньку Олександру та 13-річного сина Кирила. У різних інтерв'ю президент України періодично ділиться деталями про своїх дітей.

Так сталося і в розмові з телеведучою ТСН Аллою Мазур, яка відбулася у дворі Києво-Печерської лаври. Володимир Зеленський розповів про доньку та їхні стосунки.

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Виявилося, що Олександра нещодавно склала останній іспит в університеті на відмінно.

Відомо, що вона навчається на юридичному факультеті та цього року завершує бакалаврат. За словами президента, донька планує продовжити навчання в магістратурі, щоб здобути повну вищу освіту.

Коли вдається поспілкуватися з Олександрою, Володимир Зеленський намагається більше цікавитися її життям і розпитувати про особисті справи.

Товаришуємо з нею. Я більше цікавлюся, правда, немає часу і дуже хочеться вже з дорослою людиною поспілкуватися,

– сказав глава держави.

І зауважив, що війна змусила українських дітей швидше дорослішати.

Для Володимира Зеленського важливо, що донька залишається в Україні під час повномасштабного вторгнення та добре розуміє ситуацію в країні. Він додав, що донька ходить в укриття під час повітряних тривог.

Вона мені пише дуже часто: "Привіт, ти де?". Я кажу. А вона: "Ми в підвалі, все нормально". Сама реагує. В неї ж є молодший брат і вона – приклад для нього,

– зауважив очільник держави.

Інтерв'ю з Володимиром Зеленським: дивіться відео онлайн

Раніше ми писали детальний матеріал про те, що відомо про доньку і сина президента України.