Учасник "МастерШеф" Чернявський не виходить на зв'язок після повернення до ЗСУ: що відомо

Каріна Рябцева розповіла, що вже два місяці не отримує відповідей від учасника "МастерШеф-17" В’ячеслава Чернявського. Водночас її колега по шоу Валерія Смішко запевнила, що з військовослужбовцем усе добре, посилаючись на спілкування з його рідними.

Про відсутність відповідей від В'ячеслава Чернявського розповіла його колега по "МастерШеф" Каріна Рябцева в Instagram. Каріна Рябцева повідомила, що вже два місяці не отримує відповідей від Чернявського.

За її словами, підписники щодня запитують про товариша, але новин, якими вона могла б поділитися, немає. Учасниця проєкту також показала їхнє листування – її повідомлення залишилися без відповіді.

Уже два місяці наші переписки мають вигляд, ніби це мій монолог із самою собою,

– зазначила Каріна.

Після цього у Threads з'явився допис глядачки, яка непокоїлася за Чернявського. На нього відповіла інша учасниця "МастерШеф-17" Валерія Смішко.

Все з ним добре,

– написала вона.

Коментар Валерії / скриншот з тредсу

Користувачі почали уточнювати, звідки їй це відомо. Смішко пояснила, що підтримує зв'язок із родичами В'ячеслава й отримує інформацію від них. Водночас відповісти, чому Рябцева опублікувала тривожний допис, вона не змогла.

Коментар Валерії / скриншот з тредсу

Отже, Рябцева розповіла про відсутність відповідей на власні повідомлення, а Смішко послалася на спілкування з родиною військового. Саме по собі листування, яке показала Каріна, не підтверджує, що Чернявський зник безвісти.

Нагадаємо, що В’ячеслав Чернявський завершив участь у "МастерШеф-17" у 28-му випуску. Він сам попросив суддів відпустити його з проєкту через необхідність повернутися до служби. Завдяки цьому змагання продовжив Ігор Зарудній, який того разу мав залишити шоу.



