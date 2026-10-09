Об отсутствии ответов от Вячеслава Чернявского рассказала его коллега по "МастерШеф" Карина Рябцева в инстаграме. Карина Рябцева сообщила, что уже два месяца не получает ответов от Чернявского.

По ее словам, подписчики ежедневно спрашивают о коллеге, но новостей, которыми она могла бы поделиться, нет. Участница проекта также показала их переписку – ее сообщения остались без ответа.

Уже два месяца наша переписка выглядит так, будто это мой монолог с самой собой,

– отметила Карина.

После этого в Threads появился пост зрительницы, которая беспокоилась за Чернявского. На него ответила другая участница "МастерШеф-17" Валерия Смишко.

С ним все в порядке,

– написала она.

Комментарий Валерии / скриншот из Threads

Пользователи начали выяснять, откуда ей это известно. Смишко объяснила, что поддерживает связь с родственниками Вячеслава и получает информацию от них. В то же время ответить, почему Рябцева опубликовала тревожный пост, она не смогла.

Комментарий Валерии / скриншот из тредса

Итак, Рябцева рассказала об отсутствии ответов на свои сообщения, а Смишко сослалась на общение с семьей военного. Сама по себе переписка, которую показала Карина, не подтверждает, что Чернявский пропал без вести.

Напомним, что Вячеслав Чернявский завершил участие в "МастерШеф-17" в 28-м выпуске. Он сам попросил судей отпустить его из проекта из-за необходимости вернуться на службу. Благодаря этому в соревновании продолжил участвовать Игорь Зарудный, который в тот раз должен был покинуть шоу.



