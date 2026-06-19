Мені боляче, – зірка "Скаженого весілля" висловився про доньку Сумської, яка живе в РФ

В'ячеслав Хостікоєв зіграв роль молодшого сина Василя Середюка – Захара, у третій частині фільму "Скажене весілля". Днями він дав велике інтерв'ю, де в одному з фрагментів підняли тему про Антоніну Паперну – доньку Ольги Сумської.

І це не випадково. Адже Антоніна – двоюрідна сестра В'ячеслава. Нагадаємо, що батьки актора – Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв. Взагалі тема життя Паперної у РФ дуже гостра у нашому суспільстві. Ольга намагається зм'якшити гострі кути, однак публіка має чітку позицію. Зірка "Скаженого весілля" в інтерв'ю РБК-Україна відверто розповів, що думає про всю цю історію.

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Загалом публічне обговорення його сестри є дуже болючим для актора.

Війна розставила дуже багато всього так, як, я думаю, ніхто не хотів,

– сказав В'ячеслав.

Через війну родина опинилась по різні боки кордонів. Хостікоєв не приховує, що дуже любить Антоніну і хотів би з нею побачитись. Востаннє вони спілкувались до початку повномасштабної війни. На його думку, на можливість спілкування могли впливати обставини життя у країні-агресорці.

Однак повної інформації в актора немає. Чоловік зазначив, що "є величезна непробивна брама".

Я дуже хотів би з нею спілкуватися, тому що у мене найприємніші враження, спогади найприємніші з дитинства, коли все було прекрасно, вони пов'язані в багатьох процесах, в багатьох історіях саме з Тонею,

– підкреслив В'ячеслав.

В'ячеслав Хостікоєв / Фото Віталія Боднаря

У його душі живе надія на порозуміння. Можливо, з часом таки вдасться знайти місток спільної мови для спілкування з Антоніною.

Також кіноактор не хоче робити поспішних висновків про Паперну тільки з інформації з інтернету. Однак дещо все ж робить йому боляче.

Деякі речі, які, може, не варто було робити, мені боляче, мені неприємно. Але з тієї сторони зовсім своя історія,

– підкреслив Хостікоєв.

За його словами, для справжнього розуміння ситуації потрібно почути обидві сторони.

А що стосується життя доньки Ольги Сумської в РФ, то він розуміє, що сестра продовжує там заробляти гроші і розвивати свою кар'єру. В'ячеслав каже, що будь-яка співпраця з Росією у сьогоднішній час буде мати виключно негативний контекст.

Актор уже навіть уявляв собі зустріч з Антоніною. Для нього було б ідеальним варіантом зустрітись із нею в українському Криму, де колись був табір "Артек". Адже у дитинстві вони обоє їздили туди відпочивати.

Зустрітися там, взяти по цигарці. Сісти й просто поговорити про все, що було,

– підсумував він.

Що каже Ольга Сумська про старшу доньку, яка живе в Росії?

У 2024 році в інтерв'ю OBOZ.UA Сумська зізнавалась, що не бачила Антоніну з початку повномасштабного вторгнення, але зазначила, що вони підтримують зв'язок телефоном.

Щодо того, як живе її донька в Росії, Ольга зазначає, що хоча Антоніна продовжує жити та працювати в країні ворога, але вони не говорять про її роботу. Їхнє спілкування більше зосереджене на особистих переживаннях. Ольга каже, що Антоніні важко переживати війну та тривалі розлуки з родиною, і це є для неї великим емоційним тягарем.