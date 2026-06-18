Також Терен розкрив, яку пенсію отримує як ветеран російсько-української війни. Про це він розповів у проєкті "Ранок Вдома".

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В інтерв'ю з'ясувалося, що Олександр не веде облік доходів і витрат, тож не знає точної суми своїх щомісячних витрат. Кошти надходять йому на рахунок, після чого він витрачає їх у міру потреби.

Кожного місяця на життя в Києві Будько потрібно приблизно півтори тисячі доларів. Він орендує квартиру, має мотоцикл та автомобіль, які потрібно заправляти, й інші щоденні витрати.

У мене з математикою дуже складно. Було б добре, якби у мене була фінансова грамотність. Я іноді задумуюсь, що варто вести якісь підрахунки,

– зазначив Терен.

І також розповів, що щомісяця отримує 500 доларів (близько 22 400 гривень) як виплату для ветеранів російсько-української війни.

Проєкт "Ранок Вдома" з Олексндром Тереном: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Олександр Терен пішов на фронт і служив у батальйоні "Карпатська Січ", де був командиром взводу вогневої підтримки другої роти. 24 серпня 2022 року, у День Незалежності України, він отримав важке поранення на фронті. В його окоп влучив ворожий снаряд, через що військовий втратив обидві ноги.