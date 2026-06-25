Статки нового "Холостяка" Кравцова: елітна нерухомість, бізнес, авто та штрафи

Головним героєм 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" став 38-річний баскетболіст та підприємець В'ячеслав Кравцов. Напередодні шоу у мережі з'явилися деталі про реальні статки, бізнес та майно спортсмена.

Про це повідомляє OBOZ.UA. У промороликах проєкту чоловік розповідає, що після завершення спортивної кар'єри інвестує у великі судна та розвиває бізнес у сфері морської логістики.

Дивіться також Олександр Терен назвав розмір своєї пенсії та розповів, скільки витрачає на життя у Києві

Проте, згідно з державними реєстрами, В'ячеслав Кравцов володіє 52% корпоративних прав у компанії, яка займається діяльністю у сфері громадського харчування (ймовірно, це сімейний бізнес). Інформацію про логістичну компанію у відкритих реєстрах журналістам знайти не вдалося.

Нерухомість та автомобілі

У власності героя реаліті перебувають шість об'єктів нерухомості. У Києві він має квартиру в престижному житловому комплексі "Новопечерський квартал".

Нерухомість В'ячеслава Кравцова / фото OBOZ.UA

В Одесі спортсмену належать будинок у центрі міста біля Морського вокзалу, квартира в радянському будинку, а також двоє апартаментів в елітному Французькому бульварі з видом на море.

Квартира на карті / фото OBOZ.UA

Пересувається новий "Холостяк" на автомобілі Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 року випуску. Це чорне преміальне купе було зареєстроване на Кравцова у 2017 році. Наразі вартість такого вживаного авто становить від 20 до 30 тисяч доларів.

Авто В'ячеслава Кравцова / фото OBOZ.UA

Раніше він також володів BMW X5. Окрім того, за даними відкритих джерел, за останні роки на ім'я чоловіка було зафіксовано дев'ять штрафів за порушення ПДР, зокрема за неправильне паркування.

Минуле авто В'ячеслава Кравцова / фото OBOZ.UA

Що відомо про благодійність В'ячеслава Кравцова?

Окрім спорту та підприємництва, чоловік займається громадською діяльністю. У 2018 році він заснував організацію "Благодійний фонд Кравцова". Згідно з офіційними даними, фонд спеціалізується на допомозі біженцям, переселенцям, бездомним особам та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, що учасниця "Холостяка" повідомила про розлучення з футболістом, заради якого пішла від Цимбалюка.