У команді Андрія Данилка вперше прокоментували скандал з російськомовними піснями

На одному з концертів Вєрка Сердючка виконувала свої старі хіти в оригіналі, що спричинило скандал у мережі. У команді артистки прокоментували ситуацію.

Представники Андрія Данилка відреагували на скандал та заперечили, що Сердючка використовувала російську мову під час концерту. Про це пише Show 24 з посиланням на "Українську правду".

До слова Поліція відреагувала на скандал із Сердючкою та російськомовними піснями

Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невіддільною частиною цього образу,

– заявив піар-директор артиста.

У команді зауважили, що Вєрка Сердючка на концерті виконувала пісні українською та англійською мовами, а ще "декілька старих пісень в оригіналі". Вони заперечують, що порушили мовне законодавство.

Зокрема, представники Данилка посилаються на закон (№2310-IX від 19.06.2023 року), що не забороняє виконання авторських пісень російською громадянами України, які не підпадають під обмеження.

Позиція Андрія Данилка, який живе nf працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті,

– додали в команді артиста.

Що відомо про скандал