Сердючка – з пандою, Полякова – з конем: зірок зобразили з тваринами-охоронцями за допомогою ШІ

Фотографиня Ліза Ковальчук за допомогою штучного інтелекту створила відео з українськими зірками та їхніми тваринами-охоронцями. Робота дівчини вже зібрала чимало позитивних відгуків у коментарях.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Лізи Ковальчук. На сторінці дівчини можна знайти ще кілька роликів, які зроблені за допомогою штучного інтелекту.

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Героями відео стали Вєрка Сердючка, Джамала, Дмитро Монатік, Оля Полякова, Наталія Могилевська, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Макс Барських та Ірина Білик.

Легендарні українські зірки та їхні могутні охоронці. Образи створила у відтінках, що найкраще, як на мій погляд, розкривають унікальність кожного артиста, а підібрані тваринки підкреслюють їхню неповторну харизму,

– написала фотографиня.

Реакція мережі

"Дякую", – написала Наталія Могилевська.

"Ще Кузьму сюди треба!"

"Дуже крута робота! Всі схожі на себе, неймовірні звірі, класно підібрано! Усіх відразу ж упізнала".

"Тіна і Макс просто неймовірні".

"Охоронця для Наталі Могилевської підібрали просто ідеально".

"Дуже гарно, але Наталя Могилевська – в саме сердечко".

"Дуже красивий Святослав Вакарчук! Цікаво, чи бачив він цей шедевр?"

Нагадаємо, раніше штучний інтелект створив зображення ляльки з серіалу "Гра в кальмара". Він показав, який вона мала б вигляд в різних країнах світу, зокрема в США, Канаді, Індонезії, Філіппінах та інших.