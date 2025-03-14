Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Лизы Ковальчук. На странице девушки можно найти еще несколько роликов, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта.

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Героями видео стали Верка Сердючка, Джамала, Дмитрий Монатик, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Макс Барских и Ирина Билык.

Легендарные украинские звезды и их могущественные охранники. Образы создала в оттенках, что лучше всего, как на мой взгляд, раскрывают уникальность каждого артиста, а подобранные животные подчеркивают их неповторимую харизму,

– написала фотограф.

Реакция сети

"Спасибо", – написала Наталья Могилевская.

"Еще Кузьму сюда надо!"

"Очень крутая работа! Все похожи на себя, невероятные звери, классно подобрано! Всех сразу же узнала".

"Тина и Макс просто невероятные".

"Охранника для Натальи Могилевской подобрали просто идеально".

"Очень красиво, но Наталья Могилевская – в самое сердечко".

"Очень красивый Святослав Вакарчук! Интересно, видел ли он этот шедевр?"

Напомним, ранее искусственный интеллект создал изображение куклы из сериала "Игра в кальмара". Он показал, как она выглядела бы в разных странах мира, в частности в США, Канаде, Индонезии, Филиппинах и других.