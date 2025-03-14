Клип уже можно посмотреть на официальном ютуб-канале Барских. Об этом сообщает Show 24.

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Перед премьерой сингла Stomach Butterfly вышло пять коротких видеороликов, основанных на социальном аудиовизуальном эксперименте. В них отмечается важность ментального здоровья общества как ключевого фактора для формирования будущего. Кроме того, есть английский перевод, чтобы взаимодействовать с широкой аудиторией и рассказать, что жизнь в украинских городах продолжается, несмотря на трудности.

Первый видеоролик: смотрите видео онлайн

Когда Макс Барских путешествовал за рубежом в рамках благотворительных туров, то понял, что нужно установить контакт с мировой аудиторией. Так, первая песня из нового англоязычного альбома певца – послание для тех, кто способен почувствовать настоящую искренность слова и нежность музыки.

Меня вдохновляют наши люди! Самой сильной стороной украинцев является умение жить. Война не смогла сломать этот дух. Даже во время постоянных обстрелов наши соотечественники продолжают строить свой путь, развиваться и любить. Я стремлюсь, чтобы свой заметил именно эту силу,

– говорит Барских.

Пять видеороликов, предшествующих клипу, – это видеоисповедь украинской молодежи. Кто-то пережил оккупацию, кто-то потерял близких, а кто-то был вынужден покинуть родной город. Однако все они выбрали жить и продолжать бороться в Украине. В клипе Stomach Butterfly приняли участие те же самые ребята и девушки.

Второй видеоролик: смотрите видео онлайн

Важно! Все пять видеороликов смотрите на ютуб-канале Макса Барских.

"В новом клипе Макса каждая деталь отражает современную Украину: наша прекрасная молодежь, ее мужество и искренность, интерьер от прогрессивного бренда Dizza, ковер с авторским рисунком от художницы Маши Ревы – это то, чем мы гордимся и что демонстрируем миру. Это наше будущее", – отметил режиссер клипа Алан Бадоев.

Бадоев организовал несколько актерских тренингов, чтобы Макс Барских и актеры смогли полностью погрузиться в атмосферу единства. Они садились на один ковер, наблюдали за собой, друг за другом, касались друг друга, снимали одежду. Это была своеобразная групповая терапия, после которой они стали ближе.

Макс Барских – Stomach Butterflies: смотрите видео онлайн

В рамках нового музыкального релиза команда Макса Барских и психолог София Пхаладзе запускает бесплатную категорию "Вместе мы сильны" в психологическом приложении SOPHY. Она доступна для всех украинцев – и для тех, кто за рубежом, и для тех, кто в Украине.

Важно! Скачать приложение SOPHY.

В этой категории есть материалы по психологической поддержке, чтобы преодолеть тревожные состояния, проработать накопленные деструктивные эмоции и переживания травматического опыта, связанного с войной.

Напомним, на днях Артем Пивоваров выпустил "Підманула" – это кавер-версия известной украинской народной песни. Композицию он записал вместе с группой Kalush Orchestra – победителями Евровидения-2022.