"Мама" Сердючки порушила мовчання після скандалу через російськомовні пісні на концерті

Нещодавно в мережі сколихнув скандал через концерт Вєрки Сердючки в Києві, де звучали російськомовні треки виконавиці. На цей інцидент відреагувала Інна Білоконь.

Відома акторка, яка виконує роль "мами" Вєрки Сердючки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку.

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Так, Інна Білоконь виставила фото з Андрієм Данилком з аеропорту та додала лаконічний, але промовистий підпис.

Кожний має свою думку, але я на боці розуму. Ми биті-перебиті та пережили! Обожнюю розумних та адекватних,

– написала Інна Білоконь.

Що відомо про скандал з Вєркою Сердючкою

На концерті, що відбувся у Києві 13 червня, пролунали російськомовні хіти "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Саме це стало приводом для хвилі обурення в соцмережах і публічної критики.

Користувачі звинуватили артистів у недоречності використання мови країни-агресорки під час повномасштабної війни. У відповідь на скарги громадян Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що зафіксований факт порушення передано до Національної поліції. Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як у команді Андрія Данилка прокоментували скандал з російськомовними піснями.