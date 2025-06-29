Нехай йдуть у п*зду, – Вєрка Сердючка різко відреагувала на скандал через пісні російською
- Вєрку Сердючку розкритикували за виконання російськомовних пісень на концерті в Києві.
- Шоумен відреагував на хейт під час виступу в Одесі.
У соцмережах уже кілька тижнів не вщухають обговорення довкола Вєрки Сердючки після того, як на її концерті в Києві пролунали пісні російською. Днями артистка вперше після хвилі критики з'явилася на сцені – цього разу в Одесі.
Артистка публічно прокоментувала хейт. Повідомляє Show 24 із посиланням на телеграм-канал Новини.LIVE Одеса.
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Так, під час виступу Андрій Данилко емоційно висловився на адресу критиків: "Якщо не люблять нас – нехай йдуть у п*зду!".
Також він звернувся "до наших омбудсменів".
Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном,
– заявив артист зі сцени.
Окрім цього, Сердючка виконала Poezd "kiev - Odessa" українською мовою, проте не відмовилася і від свого російського репертуару.
Що відомо про скандал з Вєркою Сердючкою
- 13 червня в Києві відбувся концерт, де Андрій Данилко заспівав пісні російською – серед них "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Водночас українці дорікнули артисту за використання мови країни-агресорки під час повномасштабної війни.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що інформацію про виконання треків російською передали на розгляд Нацполіції.
- У результаті з'ясувалося, що законодавчої заборони на виконання російськомовних пісень в Україні немає, тож Данилко має право виконувати композиції зі свого репертуару російською мовою.