Нехай йдуть у п*зду, – Вєрка Сердючка різко відреагувала на скандал через пісні російською

У соцмережах уже кілька тижнів не вщухають обговорення довкола Вєрки Сердючки після того, як на її концерті в Києві пролунали пісні російською. Днями артистка вперше після хвилі критики з'явилася на сцені – цього разу в Одесі.

Артистка публічно прокоментувала хейт. Повідомляє Show 24 із посиланням на телеграм-канал Новини.LIVE Одеса.

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Так, під час виступу Андрій Данилко емоційно висловився на адресу критиків: "Якщо не люблять нас – нехай йдуть у п*зду!".

Також він звернувся "до наших омбудсменів".

Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном,

– заявив артист зі сцени.

Окрім цього, Сердючка виконала Poezd "kiev - Odessa" українською мовою, проте не відмовилася і від свого російського репертуару.

Що відомо про скандал з Вєркою Сердючкою