Боровся із залежностями та переїхав в інше місто: де зараз живе Wellboy
Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) – український співак, який став популярним завдяки трекам "Гуси" та "Вишні". Тривалий час про виконавця не було чути новин, однак сьогодні він повернувся до творчості і навіть випустив нові треки.
Свого часу хлопець навчався у Київському національному університеті культури та мистецтв за спеціальністю "Режисер естради". Ще під час студентських років Антон почав робити перші кроки до великої сцени. Дізнавайтесь з матеріалу 24 Каналу, як Wellboy став популярним і де він зараз.
Популярність Wellboy та скандал із лейблом
У 2019 році співак прийшов на кастинг 10-го сезону "Х-Фактора". Він зумів дійти до фіналу і посів третє місце.
Антон Вельбой – MONATIK – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн
У 2021 році зав'язалась співпраця із продюсером Юрієм Бардашем, який сьогодні має статус зрадника, адже живе в Росії і отримав російський паспорт. У тому ж році вийшов його перший хіт "Гуси".
Wellboy – "Гуси": дивіться відео онлайн
А далі був Нацвідбір на Євробачення-2022 з піснею "Nozzy Bossy". Юнак став одним із фіналістів.
Wellboy – "Nozzy Bossy": дивіться відео онлайн
У 2022 році обірвав співпрацю із Бардашем.
Боляче! Боляче втрачати друга,
– сказав артист.
Через рік виконавець повідомив про припинення співпраці з музичним лейблом. Виконавець пояснював, що прийняв таке рішення, бо нібито один із засновників компанії дотичний до продюсера-втікача Юрія Бардаша.
У Papa Music вважали, що на Вельбоя вплинула менеджерка Марта Останкова. За їх словами, жінка так зробила, щоб заробляти на композиціях виконавця. Аби спростувати причетність до країни-агресорки, лейбл подав заяву на самих себе до Служби Безпеки України. Твердження про зв'язки з Росією спростували.
Натомість співак перейменувався на Anton Velboi та продовжив виконувати треки, які належать Papa Music. Тому музичний лейбл подав на Антона до суду й виграв його. Через розірвання угоди, Антон мав виплатити лейблу 300 тисяч доларів до 2028 року. Утім, конфлікт вдалося владнати.
Старий контракт відпрацьовую, бо він у мене на сім років. І ще залишилося три чи чотири. Але на інших умовах щодо відсотків та щодо співпраці, команди й творчих моментів. Бо мені головне, щоб комфортно працювати,
– розтлумачив виконавець у 2024 році.
Особисте життя
Восени 2023 року артист зізнався, що його серце вже зайняте. Обраницею співака виявилася стилістка Яна Савченко.
Познайомилися вони на зйомках кліпу на пісню "Додому", де дівчина працювала як стилістка. Яна настільки запам'яталася парубку, що він вирішив почати діяти.
Залицявся, старався робити компліменти, а перші побачення відбувалися на примірках. От коли була примірка, то я дуже радів цьому,
– ділився артист.
Артист зізнався, що Яна дуже любляча, ніжна та мудра людина. До того ж він до неї часто прислухається. Водночас співак не приховує і наявні сварки та ревнощі в стосунках.
Та у 2025 році стало відомо, що пара розійшлась. Співак не розкрив причини, але заявив, що це його провина.
Залежність і реабілітаційний центр
Минулого року Wellboy зізнався, що дуже погано почувався через війну та розгубленість у творчості. Через це він отримав низку залежностей, однак подробиць вирішив не розкривати.
За словами артиста, ситуацію в руки взяли його друзі, які запропонували лікування у реабілітаційному центрі.
Тривале лікування допомогло хлопцю повернутись на звичну колію життя.
Такі були життєві ситуації, що ну його в баню. Мене життя потаскало. Із залежностями я боровся і одужував. Зараз продовжую одужувати, але все вже класно, тому я вже повернувся в стрій, дуже радий,
– відверто розповів Антон.
Де зараз Wellboy?
Наприкінці минулого року стало відомо, що співак поїхав з Києва і оселився в Одесі. Своє рішення він пояснював тим, що столиця стала дуже метушливою, а от морське місто подарувало йому внутрішній баланс і спокій.
Виконавець зазначив, що свідомо відмовився від активного життя з розвагами та тусовок. Також заявляв, що його серце вільне.
Не так давно у Антона вийшов новий альбом "Пасажир". Там є композиція під назвою "Марина", яка містить слова "Марина, Марина, любов моя єдина". Ці рядки є прямою цитатою з відомої пісні з репертуару Павла Зіброва.
Wellboy – "Марина": дивіться відео онлайн
За словами Wellboy, він особисто зателефонував Павлу Зіброву, щоб прояснити ситуацію та залагодити всі питання. Оскільки автором слів є Юрій Рибчинський, домовлятися довелося саме з ним.
Все добре. З Павлом Миколайовичем ми здзвонилися, поговорили. Не буду казати, про що ми і як ми говорили, але все добре. Ми привіталися з ним. Він і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Це людина з великою душею,
– прокоментував співак.
На вересень та жовтень у нього заплановані великі концерти у деяких містах України.
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