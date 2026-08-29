Свого часу хлопець навчався у Київському національному університеті культури та мистецтв за спеціальністю "Режисер естради". Ще під час студентських років Антон почав робити перші кроки до великої сцени. Дізнавайтесь з матеріалу 24 Каналу, як Wellboy став популярним і де він зараз.

Популярність Wellboy та скандал із лейблом

У 2019 році співак прийшов на кастинг 10-го сезону "Х-Фактора". Він зумів дійти до фіналу і посів третє місце.

Антон Вельбой – MONATIK – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У 2021 році зав'язалась співпраця із продюсером Юрієм Бардашем, який сьогодні має статус зрадника, адже живе в Росії і отримав російський паспорт. У тому ж році вийшов його перший хіт "Гуси".

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Wellboy – "Гуси": дивіться відео онлайн

А далі був Нацвідбір на Євробачення-2022 з піснею "Nozzy Bossy". Юнак став одним із фіналістів.

Wellboy – "Nozzy Bossy": дивіться відео онлайн

У 2022 році обірвав співпрацю із Бардашем.

Боляче! Боляче втрачати друга,

– сказав артист.

Через рік виконавець повідомив про припинення співпраці з музичним лейблом. Виконавець пояснював, що прийняв таке рішення, бо нібито один із засновників компанії дотичний до продюсера-втікача Юрія Бардаша.

У Papa Music вважали, що на Вельбоя вплинула менеджерка Марта Останкова. За їх словами, жінка так зробила, щоб заробляти на композиціях виконавця. Аби спростувати причетність до країни-агресорки, лейбл подав заяву на самих себе до Служби Безпеки України. Твердження про зв'язки з Росією спростували.

Натомість співак перейменувався на Anton Velboi та продовжив виконувати треки, які належать Papa Music. Тому музичний лейбл подав на Антона до суду й виграв його. Через розірвання угоди, Антон мав виплатити лейблу 300 тисяч доларів до 2028 року. Утім, конфлікт вдалося владнати.

Старий контракт відпрацьовую, бо він у мене на сім років. І ще залишилося три чи чотири. Але на інших умовах щодо відсотків та щодо співпраці, команди й творчих моментів. Бо мені головне, щоб комфортно працювати,

– розтлумачив виконавець у 2024 році.

Особисте життя

Восени 2023 року артист зізнався, що його серце вже зайняте. Обраницею співака виявилася стилістка Яна Савченко.

Антон Вельбой з колишньою дівчиною / Фото з мережі

Познайомилися вони на зйомках кліпу на пісню "Додому", де дівчина працювала як стилістка. Яна настільки запам'яталася парубку, що він вирішив почати діяти.

Залицявся, старався робити компліменти, а перші побачення відбувалися на примірках. От коли була примірка, то я дуже радів цьому,

– ділився артист.

Артист зізнався, що Яна дуже любляча, ніжна та мудра людина. До того ж він до неї часто прислухається. Водночас співак не приховує і наявні сварки та ревнощі в стосунках.

Та у 2025 році стало відомо, що пара розійшлась. Співак не розкрив причини, але заявив, що це його провина.

Залежність і реабілітаційний центр

Минулого року Wellboy зізнався, що дуже погано почувався через війну та розгубленість у творчості. Через це він отримав низку залежностей, однак подробиць вирішив не розкривати.

За словами артиста, ситуацію в руки взяли його друзі, які запропонували лікування у реабілітаційному центрі.

Wellboy / Фото з соцмереж

Тривале лікування допомогло хлопцю повернутись на звичну колію життя.

Такі були життєві ситуації, що ну його в баню. Мене життя потаскало. Із залежностями я боровся і одужував. Зараз продовжую одужувати, але все вже класно, тому я вже повернувся в стрій, дуже радий,

– відверто розповів Антон.

Де зараз Wellboy?

Наприкінці минулого року стало відомо, що співак поїхав з Києва і оселився в Одесі. Своє рішення він пояснював тим, що столиця стала дуже метушливою, а от морське місто подарувало йому внутрішній баланс і спокій.

Виконавець зазначив, що свідомо відмовився від активного життя з розвагами та тусовок. Також заявляв, що його серце вільне.

Не так давно у Антона вийшов новий альбом "Пасажир". Там є композиція під назвою "Марина", яка містить слова "Марина, Марина, любов моя єдина". Ці рядки є прямою цитатою з відомої пісні з репертуару Павла Зіброва.

Wellboy – "Марина": дивіться відео онлайн

За словами Wellboy, він особисто зателефонував Павлу Зіброву, щоб прояснити ситуацію та залагодити всі питання. Оскільки автором слів є Юрій Рибчинський, домовлятися довелося саме з ним.

Все добре. З Павлом Миколайовичем ми здзвонилися, поговорили. Не буду казати, про що ми і як ми говорили, але все добре. Ми привіталися з ним. Він і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Це людина з великою душею,

– прокоментував співак.

На вересень та жовтень у нього заплановані великі концерти у деяких містах України.

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