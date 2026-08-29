В свое время парень учился в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады". Еще в студенческие годы Антон начал делать первые шаги к большой сцене. Узнайте из материала 24 Канала, как Wellboy стал популярным и где он сейчас.
Популярность Wellboy и скандал с лейблом
В 2019 году певец пришел на кастинг 10-го сезона "Х-Фактора". Ему удалось дойти до финала и занять третье место.
Антон Вельбой – MONATIK – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн
В 2021 году началось сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем, который сегодня считается предателем, ведь живет в России и получил российский паспорт. В том же году вышел его первый хит "Гуси".
Wellboy – "Гуси": смотрите видео онлайн
А дальше был национальный отбор на "Евровидение-2022" с песней "Nozzy Bossy". Юноша стал одним из финалистов.
Wellboy – "Nozzy Bossy": смотрите видео онлайн
В 2022 году прекратил сотрудничество с Бардашем.
Больно! Больно терять друга,
– сказал артист.
Через год исполнитель сообщил о прекращении сотрудничества с музыкальным лейблом. Исполнитель объяснял, что принял такое решение, поскольку якобы один из основателей компании связан с беглым продюсером Юрием Бардашем.
В Papa Music считали, что на Вельбоя повлияла менеджер Марта Останкова. По их словам, женщина поступила так, чтобы зарабатывать на композициях исполнителя. Чтобы опровергнуть причастность к стране-агрессору, лейбл подал заявление на самих себя в Службу безопасности Украины. Утверждения о связях с Россией были опровергнуты.
Вместо этого певец сменил имя на Anton Velboi и продолжил исполнять треки, принадлежащие Papa Music. Поэтому музыкальный лейбл подал на Антона в суд и выиграл дело. Из-за расторжения соглашения Антон должен был выплатить лейблу 300 тысяч долларов до 2028 года. Впрочем, конфликт удалось урегулировать.
Старый контракт дорабатываю, потому что он у меня на семь лет. И еще осталось три или четыре. Но на других условиях относительно процентов, сотрудничества, команды и творческих моментов. Потому что для меня главное – чтобы было комфортно работать,
– пояснил исполнитель в 2024 году.
Личная жизнь
Осенью 2023 года артист признался, что его сердце уже занято. Избранницей певца оказалась стилистка Яна Савченко.
Антон Вельбой с бывшей девушкой / Фото из сети
Познакомились они на съемках клипа на песню "Домой", где девушка работала стилисткой. Яна настолько запомнилась парню, что он решил начать действовать.
Ухаживал, старался делать комплименты, а первые свидания происходили на примерках. Вот когда была примерка, я очень радовался этому,
– поделился артист.
Артист признался, что Яна – очень любящий, нежный и мудрый человек. К тому же он часто прислушивается к ней. В то же время певец не скрывает и имеющихся ссор и ревности в отношениях.
Но в 2025 году стало известно, что пара рассталась. Певец не раскрыл причину, но заявил, что это его вина.
Зависимость и реабилитационный центр
В прошлом году Wellboy признался, что очень плохо себя чувствовал из-за войны и растерянности в творчестве. Из-за этого у него развился ряд зависимостей, однако подробности он решил не раскрывать.
По словам артиста, ситуацию взяли в свои руки его друзья, которые предложили лечение в реабилитационном центре.
Wellboy / Фото из соцсетей
Длительное лечение помогло парню вернуться к привычному ритму жизни.
Такие были жизненные ситуации, что ну его к черту. Меня жизнь потаскала. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но уже все классно, поэтому я уже вернулся в строй, очень рад,
– откровенно рассказал Антон.
Где сейчас Wellboy?
В конце прошлого года стало известно, что певец уехал из Киева и поселился в Одессе. Свое решение он объяснял тем, что столица стала слишком суетливой, а вот морской город подарил ему внутренний баланс и спокойствие.
Исполнитель отметил, что сознательно отказался от активной жизни с развлечениями и тусовками. Также заявлял, что его сердце свободно.
Не так давно у Антона вышел новый альбом "Пассажир". В нем есть композиция под названием "Марина", в которой есть слова "Марина, Марина, любов моя єдина". Эти строки являются прямой цитатой из известной песни из репертуара Павла Зиброва.
Wellboy – "Марина": смотрите видео онлайн
По словам Wellboy, он лично позвонил Павлу Зиброву, чтобы прояснить ситуацию и уладить все вопросы. Поскольку автором текста является Юрий Рыбчинский, договариваться пришлось именно с ним.
Все хорошо. С Павлом Николаевичем мы позвонили друг другу, поговорили. Не буду говорить, о чем и как мы говорили, но все хорошо. Мы поздоровались с ним. Он и друзей понимал, и врагов умел прощать. Это человек с большой душой,
– прокомментировал певец.
На сентябрь и октябрь у него запланированы большие концерты в некоторых городах Украины.
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