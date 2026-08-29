В свое время парень учился в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады". Еще в студенческие годы Антон начал делать первые шаги к большой сцене. Узнайте из материала 24 Канала, как Wellboy стал популярным и где он сейчас.

Популярность Wellboy и скандал с лейблом

В 2019 году певец пришел на кастинг 10-го сезона "Х-Фактора". Ему удалось дойти до финала и занять третье место.

Антон Вельбой – MONATIK – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В 2021 году началось сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем, который сегодня считается предателем, ведь живет в России и получил российский паспорт. В том же году вышел его первый хит "Гуси".

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Wellboy – "Гуси": смотрите видео онлайн

А дальше был национальный отбор на "Евровидение-2022" с песней "Nozzy Bossy". Юноша стал одним из финалистов.

Wellboy – "Nozzy Bossy": смотрите видео онлайн

В 2022 году прекратил сотрудничество с Бардашем.

Больно! Больно терять друга,

– сказал артист.

Через год исполнитель сообщил о прекращении сотрудничества с музыкальным лейблом. Исполнитель объяснял, что принял такое решение, поскольку якобы один из основателей компании связан с беглым продюсером Юрием Бардашем.

В Papa Music считали, что на Вельбоя повлияла менеджер Марта Останкова. По их словам, женщина поступила так, чтобы зарабатывать на композициях исполнителя. Чтобы опровергнуть причастность к стране-агрессору, лейбл подал заявление на самих себя в Службу безопасности Украины. Утверждения о связях с Россией были опровергнуты.

Вместо этого певец сменил имя на Anton Velboi и продолжил исполнять треки, принадлежащие Papa Music. Поэтому музыкальный лейбл подал на Антона в суд и выиграл дело. Из-за расторжения соглашения Антон должен был выплатить лейблу 300 тысяч долларов до 2028 года. Впрочем, конфликт удалось урегулировать.

Старый контракт дорабатываю, потому что он у меня на семь лет. И еще осталось три или четыре. Но на других условиях относительно процентов, сотрудничества, команды и творческих моментов. Потому что для меня главное – чтобы было комфортно работать,

– пояснил исполнитель в 2024 году.

Личная жизнь

Осенью 2023 года артист признался, что его сердце уже занято. Избранницей певца оказалась стилистка Яна Савченко.

Антон Вельбой с бывшей девушкой / Фото из сети

Познакомились они на съемках клипа на песню "Домой", где девушка работала стилисткой. Яна настолько запомнилась парню, что он решил начать действовать.

Ухаживал, старался делать комплименты, а первые свидания происходили на примерках. Вот когда была примерка, я очень радовался этому,

– поделился артист.

Артист признался, что Яна – очень любящий, нежный и мудрый человек. К тому же он часто прислушивается к ней. В то же время певец не скрывает и имеющихся ссор и ревности в отношениях.

Но в 2025 году стало известно, что пара рассталась. Певец не раскрыл причину, но заявил, что это его вина.

Зависимость и реабилитационный центр

В прошлом году Wellboy признался, что очень плохо себя чувствовал из-за войны и растерянности в творчестве. Из-за этого у него развился ряд зависимостей, однако подробности он решил не раскрывать.

По словам артиста, ситуацию взяли в свои руки его друзья, которые предложили лечение в реабилитационном центре.

Wellboy / Фото из соцсетей

Длительное лечение помогло парню вернуться к привычному ритму жизни.

Такие были жизненные ситуации, что ну его к черту. Меня жизнь потаскала. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но уже все классно, поэтому я уже вернулся в строй, очень рад,

– откровенно рассказал Антон.

Где сейчас Wellboy?

В конце прошлого года стало известно, что певец уехал из Киева и поселился в Одессе. Свое решение он объяснял тем, что столица стала слишком суетливой, а вот морской город подарил ему внутренний баланс и спокойствие.

Исполнитель отметил, что сознательно отказался от активной жизни с развлечениями и тусовками. Также заявлял, что его сердце свободно.

Не так давно у Антона вышел новый альбом "Пассажир". В нем есть композиция под названием "Марина", в которой есть слова "Марина, Марина, любов моя єдина". Эти строки являются прямой цитатой из известной песни из репертуара Павла Зиброва.

Wellboy – "Марина": смотрите видео онлайн

По словам Wellboy, он лично позвонил Павлу Зиброву, чтобы прояснить ситуацию и уладить все вопросы. Поскольку автором текста является Юрий Рыбчинский, договариваться пришлось именно с ним.

Все хорошо. С Павлом Николаевичем мы позвонили друг другу, поговорили. Не буду говорить, о чем и как мы говорили, но все хорошо. Мы поздоровались с ним. Он и друзей понимал, и врагов умел прощать. Это человек с большой душой,

– прокомментировал певец.

На сентябрь и октябрь у него запланированы большие концерты в некоторых городах Украины.

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