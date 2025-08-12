25-річний Wellboy вперше зізнався, чи має бронь від мобілізації
- Співак Wellboy не має броні від мобілізації та не отримував повістки.
- Він розповів, що планує дотримуватися законодавства у випадку мобілізації.
Нещодавно український співак Wellboy досяг віку військовозобов'язаного. 9 червня цього року Антону виповнилося 25 років.
Днями він поспілкувався з журналістами й розповів, чи має бронь від мобілізації. Крім того, зізнався, чи розпочинав вже військовий вишкіл. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
З'ясувалося, що артист поки повістки не отримував. Водночас в нього немає броні від мобілізації.
Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавства,
– заявив Wellboy.
Співак розповів, що знає людей, які пройшли військовий вишкіл, хоча не отримували повістки – вони робили це добровільно, для себе. Втім сам він поки не встиг цим зайнятися.
Хто з українських зірок має бронювання від мобілізації?
- Художній керівник львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко має бронювання від мобілізації, яку йому надав Оперний театр.
- Також про бронь заявив актор Київського академічного театру "Золоті ворота" Богдан Буйлук.