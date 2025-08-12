Нещодавно український співак Wellboy досяг віку військовозобов'язаного. 9 червня цього року Антону виповнилося 25 років.

Днями він поспілкувався з журналістами й розповів, чи має бронь від мобілізації. Крім того, зізнався, чи розпочинав вже військовий вишкіл. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

До теми Стало відомо, як син Костянтина Грубича отримав поранення на фронті: "Це було жахливо"

З'ясувалося, що артист поки повістки не отримував. Водночас в нього немає броні від мобілізації.

Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавства,

– заявив Wellboy.

Співак розповів, що знає людей, які пройшли військовий вишкіл, хоча не отримували повістки – вони робили це добровільно, для себе. Втім сам він поки не встиг цим зайнятися.

Хто з українських зірок має бронювання від мобілізації?