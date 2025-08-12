25-летний Wellboy впервые признался, имеет ли бронь от мобилизации
- Певец Wellboy не имеет брони от мобилизации и не получал повестки.
- Он рассказал, что планирует соблюдать законодательство в случае мобилизации.
Недавно украинский певец Wellboy достиг возраста военнообязанного. 9 июня в этом году Антону исполнилось 25 лет.
На днях он пообщался с журналистами и рассказал, имеет ли бронь от мобилизации. Кроме того, признался, начинал ли уже военную подготовку. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
Выяснилось, что артист пока повестки не получал. В то же время у него нет брони от мобилизации.
Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства,
– заявил Wellboy.
Певец рассказал, что знает людей, которые прошли военную подготовку, хотя не получали повестки – они делали это добровольно, для себя. Впрочем сам он пока не успел этим заняться.
Кто из украинских звезд имеет бронирование от мобилизации?
- Художественный руководитель львовского муниципального хора "Гомон" Вадим Яценко имеет бронирование от мобилизации, которую ему предоставил Оперный театр.
- Также о брони заявил актер Киевского академического театра "Золотые ворота" Богдан Буйлук.