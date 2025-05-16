Фото до популярності: як учасники Ziferblat змінилися з роками

Цього року на Євробаченні у Швейцарії Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Вони вже понад 10 років займаються музикою, проте саме зараз їхня творчість знайшла особливий відгук у серцях українців.

Як виглядали учасники Ziferblat до слави та що відомо про їхню участь в Євробаченні – пише Show 24.

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Історія гурту Ziferblat бере початок ще у 2015 році, коли брати-близнюки Данило і Валентин Лещинські заснували проєкт разом із другом Женею Шевченком. Згодом склад змінився – за барабани став Федір Ходаков, який і сформував нинішній вигляд колективу.



Як змінився Данило Лещинський / Колаж Show 24

Уперше про себе на великій сцені хлопці заявили у жовтні 2022 року, потрапивши до лонглиста Національного відбору на Євробачення. Проте тоді їм не вдалося пройти до фіналу. Уже наступного року Ziferblat спробували знову – з проникливою піснею Place I Call Home, присвяченою українцям, які змушені жити за кордоном.



Як змінився Валентин Лещинський / Колаж Show 24

Хоч у фіналі Нацвідбору-2024 гурт посів друге місце, ця участь стала важливою для їхньої кар'єри. Нарешті, у 2025 році Ziferblat знову вийшли на сцену Національного відбору – цього разу з піснею Bird of Pray і здобули перемогу.



Як змінився Федір Ходаков / Колаж Show 24

17 травня гурт представить Україну у гранд-фіналі Євробачення-2025, де змагатиметься з представниками ще 25 країн. Україна виступить під 7-м номером.