Как выглядели участники Ziferblat до славы и что известно об их участии в Евровидении – пишет Show 24.

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История группы Ziferblat берет начало еще в 2015 году, когда братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинский основали проект вместе с другом Женей Шевченко. Впоследствии состав изменился – за барабаны стал Федор Ходаков, который и сформировал нынешний вид коллектива.



Как изменился Даниил Лещинский / Коллаж Show 24

Впервые о себе на большой сцене ребята заявили в октябре 2022 года, попав в лонглист Национального отбора на Евровидение. Однако тогда им не удалось пройти в финал. Уже в следующем году Ziferblat попробовали снова – с проникновенной песней Place I Call Home, посвященной украинцам, которые вынуждены жить за границей.



Как изменился Валентин Лещинский / Коллаж Show 24

Хотя в финале Нацотбора-2024 группа заняла второе место, это участие стало важным для их карьеры. Наконец, в 2025 году Ziferblat снова вышли на сцену Национального отбора – на этот раз с песней Bird of Pray и одержали победу.



Как изменился Федор Ходаков / Колаж Show 24

17 мая группа представит Украину в гранд-финале Евровидения-2025, где будет соревноваться с представителями еще 25 стран. Украина выступит под 7-м номером.