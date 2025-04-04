За крок до бажаного тріумфу: які країни жодного разу не виграли на Євробаченні

Пісенний конкурс Євробачення існує вже 69 років. За цей час 27 країн перемагали у змаганні хоча б один раз. Та багатьом країнам-учасницям так і не вдалося здобути бажане перше місце.

Show 24 розповість, які країни жодного разу не перемагали на Євробаченні. Хоч і досягали доволі високих результатів та були за крок до успіху.

До слова Найнижчий результат за час участі в конкурсі: хто найгірше представив Україну на Євробаченні

Мальта

Мальта дебютувала на конкурсі у 2971 році. Країна була близька до перемоги два рази – у 2002 та 2005 роках. Тоді представникам вдалося отримати друге місце.

Кіпр

Представники Кіпру виступають на Євробаченні з 1981 році. Найкращий результат за всю історію участі країни в конкурсі – друге місце за трек Fuego у 2018 році.

Елені Фурейра – Fuego: дивіться відео онлайн

Ісландія

Ісландія дебютувала у 1986 році, щоправда, їхній перший результат був не найкращим – лише 16 місце. Країна була за крок до тріумфу у 1999 та 2009 році. Усі шанси на перемогу також були у гурту Daði & Gagnamagnið з піснею Think About Things у 2020, але тоді Євробачення не відбулося через пандемію.

Хорватія

З 1993 року Хорватія бере участь у пісенному конкурсі. Букмекери у 2024 році пророкували Baby Lasagna перемогу - виконавець був абсолютним фаворитом публіки. Йому не вдалося здобути перемогу, однак артист привіз найкращий результат для своєї країни – друге місце.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Польща

Польща дебютувала на Євробаченні у 1994 році й одразу отримала чудовий результат, фінішувавши на другому місці. Та на жаль, з того часу країні не вдалося переплюнути свій найкращий виступ.

Зауважимо, першим представником України на Євробаченні був Олександр Пономарьов. Співак посів 14-ту сходинку з піснею Hasta La Vista.

Окрім цих країн-учасниць, не вдалося досягти успіху й багатьом іншим. Деякі з них більше не беруть участі в Євробаченні. Ніколи на конкурсі не перемагала Албанія, Андорра, Вірменія, Австралія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Чехія, Грузія, Угорщина, Литва, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина.