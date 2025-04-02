За понад 20 років участі в конкурсі в України були виступи, що посідали досить низькі місця у фіналі конкурсу. Найгірший результат продемонстрував рок-гурт O.Torvald, пише Show 24.

Цікаво Складно сказати, – Кондратюк оцінив шанси гурту Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025

У 2016 році співачка Джамала перемогла на Євробаченні з піснею "1944". Тому наступного року найбільший пісенний конкурс приймала Україна.

На Національному відборі-2017 переміг гурт O.Torvald з піснею Time. Результати голосування склалися неоднозначно, адже фаворитами суддів була TAYANNA, натомість фаворитом глядачів був MELOVIN. Та за кількістю балів перемогли саме рокери.

Оскільки Україна була країною-переможницею, то O.Torvald виступав одразу у фіналі. Колектив представив трек Time та посів третє місце з кінця – 24 місце серед 26 конкурсантів у фіналі. Це стало найгіршим результатом України за всю історію її участі в конкурсі. Виконавці отримали лише 36 балів від журі та публіки.

O.Torvald – Time: дивіться відео онлайн

Як Женя Галич коментує провал на Євробаченні зараз

Лідер гурту O.Torvald зізнавався, що у 2017 році Нацвідбір був для них не шляхом до Євробачення, а способом розширити свою аудиторію. Перемога стала для них несподіванкою, а на підготовку був усього місяць.

Ми навіть не розраховували та не хотіли представляти Україну на Євробаченні. Ми думали розширити аудиторію за допомогою національного відбору. Все. Але Меладзе жорстко "закусився" з Данилком (члени журі, – Show 24). Тобто Меладзе поставив два бали MELOVIN, а Данилко поставив два бали TAYANNA. І переможці – гурт O.Torvald,

– пригадував Женя Галич.

Після тріумфу Джамали у колективу було небагато шансів посісти високе місце. Та попри це після Євробачення O.Torvald зазнали чималої хвилі хейту з боку українців та ігнорування у пресі.

Вже цього, 2025 року, Україну на Євробаченні представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. До конкурсу залишилося трохи більше як місяць – перший півфінал відбудеться 13 травня.