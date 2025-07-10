Що слухають українці зараз та який трек лідирує в музичних чартах

Під час повномасштабного вторгнення багато українських артистів відмовилися від російськомовного репертуару, тож з'явилося ще більше хороших україномовних пісень. Однак, на жаль, в топі музичних чартів продовжують з'являтися виконавці з країни-терористки, адже наразі їхня музика доступна для прослухування на території нашої країни.

У сьогоднішньому матеріалі Show 24 дізнавайтеся, що зараз слухають українці. Наша редакція розповість, які пісні перебувають у топі на Spotify, Apple Music та YouTube Music.

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Spotify

Drevo – "Смарагдове небо"

Шугар – "Олєг"

Jerry Heil і Yarmak – "З якого ти поверху неба?"

madk1d – "Так похуй"

Parfeniuk – "Врубай"

Топ-50 Україна / Скриншот з Spotify

Apple Music

Drevo – "Смарагдове небо"

T-Fest – "Давай сконнектимся"

Jerry Heil і Yarmak – "З якого ти поверху неба?"

T-Fest, Иван Дорн, DJ INSAMA – "Прониклась мной"

Іван Люленов і DAMNITSKYI – "Шовковиця"

Топ-100 Україна / Скриншот з Apple Music

YouTube Music

Drevo – "Смарагдове небо"

Parfeniuk – "Врубай"

Y.K.Music – "Туман танцює по землі повільно"

Шугар – "Олєг"

Amaya Roma – "Ніч"

Топ-100 Україна / Скриншот з YouTube Music

На першому місці вже довгий час тримається співак Drevo зі своєю новою піснею "Смарагдове небо". Прем'єра треку відбувалася наприкінці травня, наразі він має понад 13 мільйонів переглядів на ютубі.

Drevo – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Drevo брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024. Він виступав з піснею Endless Chain та посів 9 місце. Тоді перемогу здобув дует Jerry Heil та alyona alyona (Teresa & Maria).

Однак у топи потрапили й треки російських виконавців, а також – українського музиканта з Чернівців T-Fest, який хоч і засудив російську агресію проти України та виїхав з Росії, але продовжує випускати пісні мовою ворога.