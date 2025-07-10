Що слухають українці зараз та який трек лідирує в музичних чартах
- У Spotify, Apple Music та YouTube Music лідирує пісня "Смарагдове небо" від Drevo.
Drevo брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024 з піснею Endless Chain, посівши 9 місце.
Під час повномасштабного вторгнення багато українських артистів відмовилися від російськомовного репертуару, тож з'явилося ще більше хороших україномовних пісень. Однак, на жаль, в топі музичних чартів продовжують з'являтися виконавці з країни-терористки, адже наразі їхня музика доступна для прослухування на території нашої країни.
У сьогоднішньому матеріалі Show 24 дізнавайтеся, що зараз слухають українці. Наша редакція розповість, які пісні перебувають у топі на Spotify, Apple Music та YouTube Music.
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Spotify
- Drevo – "Смарагдове небо"
- Шугар – "Олєг"
- Jerry Heil і Yarmak – "З якого ти поверху неба?"
- madk1d – "Так похуй"
- Parfeniuk – "Врубай"
Apple Music
- Drevo – "Смарагдове небо"
- T-Fest – "Давай сконнектимся"
- Jerry Heil і Yarmak – "З якого ти поверху неба?"
- T-Fest, Иван Дорн, DJ INSAMA – "Прониклась мной"
- Іван Люленов і DAMNITSKYI – "Шовковиця"
YouTube Music
- Drevo – "Смарагдове небо"
- Parfeniuk – "Врубай"
- Y.K.Music – "Туман танцює по землі повільно"
- Шугар – "Олєг"
- Amaya Roma – "Ніч"
На першому місці вже довгий час тримається співак Drevo зі своєю новою піснею "Смарагдове небо". Прем'єра треку відбувалася наприкінці травня, наразі він має понад 13 мільйонів переглядів на ютубі.
Drevo – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що Drevo брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024. Він виступав з піснею Endless Chain та посів 9 місце. Тоді перемогу здобув дует Jerry Heil та alyona alyona (Teresa & Maria).
Однак у топи потрапили й треки російських виконавців, а також – українського музиканта з Чернівців T-Fest, який хоч і засудив російську агресію проти України та виїхав з Росії, але продовжує випускати пісні мовою ворога.