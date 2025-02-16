Від юриста до лікаря-рентгенолога: ким за професією є найпопулярніші зірки

Усім відомий факт, що чимало знаменитостей, перш ніж стати публічними людьми, жили в простих сім'ях і здобували освіту, яка зовсім не відповідала їхньому покликанню. Цікаво, що дехто навіть встиг попрацювати за обраною професією, але все ж остаточний вибір припав на зіркову кар'єру.

Чимало шанувальників знаменитостей деколи можуть навіть не здогадуватись, що їхній кумир за освітою філолог, лікар чи фізик. Тож у добірці Show 24 розкриваємо справжні професії зірок, які могли змінити їхні життя.

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Ігор Кондратюк

Український телеведучий і продюсер закінчив фізичний факультет Київського національного університету та став фахівцем з оптики. Крім того, Ігор є автором багатьох наукових статей, а у 1996 році навіть захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження фізико-хімічної природи елементарних процесів молекулярного розпізнавання методами ямр, коливальної спектроскопії та комп'ютерного моделювання".

Ігор Кондратюк / Фото з соцмереж Кондратюка

Alyona Alyona

Майбутня співачка змалку не боялася будь-якої роботи. До початку музичної кар'єри вона працювала продавчинею, касиркою та прибиральницею. Крім того, здобула дві вищі освіти – психологічну та педагогічну.

Перш ніж підкорити українську музичну сцену, alyona alyona працювала вихователькою в дитячому садочку в Баришівці на Київщині, а згодом була завідувачкою у селі Дернівка.

Alyona Alyona / Фото з інстаграму реперки

Ірина Федишин

Не зважаючи на те, що батько артистки музикант, для доньки він вважав цю професію несерйозною. Після школи Ірина вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобула економічну освіту. Паралельно з тим Федишин брала приватні уроки вокалу.

Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Гарік Кричевський

Музикант народився у родині медиків, тому не дивно, що з дитинства мріяв про "білий халат". З першої спроби Гаріку так і не вдалось вступити в медичний, тому якийсь час він працював санітаром швидкої допомоги. Друга спроба вступу виявилась успішною, тому Кричевський закінчив Львівський державний медичний університет і навіть встиг попрацювати лікарем-рентгенологом у діагностичному центрі.

Гарік Кричевський / Фото з інстаграму музиканта

Дмитро Монатік

У 2003 році артист вступив до Міжрегіональної академії управління персоналом на юридичний факультет. Упродовж навчання Дмитро активно займався танцями та музикою, а потім отримав диплом юриста. Однак жага популярності та любов до музики змінила пріоритети Монатіка.

Дмитро Монатік / Фото з інстаграму співака

Артем Пивоваров

У 12 років Артем вступив до музичної школи, але вже за три місяці облишив навчання. Пізніше майбутній артист вступив до медичного коледжу та здобув освіту фельдшера-акушера. Чоловік навіть тричі був присутній на пологах, а потім три роки пропрацював у реанімації у відділенні анестезіології. Цікаво, що Артем навчався і в Харківському національному університеті міського господарства. По закінченню навчання отримав диплом еколога.

Артем Пивоваров / Фото з інстаграму співака

Тарас Тополя

Попри те, що фронтмен гурту "Антитіла" з самого дитинства займався музикою, після школи він вступив до Національної академії внутрішніх справ і отримав диплом юриста. Цікаво, що під час навчання Тарас разом із гуртом брав участь у проєкті "Шанс", однак тоді перемогу колективу так і не вдалось здобути.

Тарас Тополя / Фото з інстаграму гурту

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss – випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там вона здобула філологічну освіту, а магістратуру закінчила за спеціальністю культурологія. Саніна ще тоді усвідомлювала, що їй подобається займатись музикою, тому після закінчення вишу вона нікому не показувала свій диплом. Однак Юлія згадувала, що знання, отримані під час навчання, пізніше допомогли їй у творчості.

Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки

Тож зірки нагадують, що свій вибір завжди можна змінити, головне – йти за покликом серця.