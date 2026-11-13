Від барабанів до кінного спорту: чим захоплюються діти Омаргалієвої, Камалії та інших зірок

Діти українських знаменитостей не лише навчаються у школі, а й мають чимало захоплень поза нею. Хтось обирає спорт, а комусь більше до душі музика чи творчість.

Тож далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чим цікавляться діти Маші Єфросиніної, Ксенії Мішиної, Камалії та інших українських зірок.

Син Маші Єфросиніної – гра на барабанах

12-річний Олександр, син телеведучої Маші Єфросиніної, грає на барабанах.

У нас щодня величезна проблема його вкласти. Тому що з моменту, коли я кажу: "Сашко, треба вже вдягатися і спати", він бере палички й дубасить, поки я вже не заходжу і не перекричу барабани. Він це дуже любить і не лягає спати, поки не віддубасить пісень п'ять,

– розповідала Марія.

А ще торік телеведуча розповідала, що син також грає у баскетбол.

Син Маші Єфросиніної грає у баскетбол / Скриншот з інстаграм-сторіс mashaefrosinina

Доньки Камалії – акторство, режисура та кінний спорт

Доньки співачки Камалії Арабелла та Мірабелла мають одразу кілька захоплень. Дівчата відвідують заняття з акторської майстерності, режисури та монтажу. Також сестри займаються кінним спортом.

Мірабелла разом із Браво виступили на клубних стартах: дивіться відео онлайн

Син Альони Омаргалієвої – футбол

Тимур, син співачки Альони Омаргалієвої і Тамерлана, займається футболом. Хлопець грає за київський клуб "Локомотив". Артистка розповідала, що намагається не пропускати його матчі. Щоправда, через насичений робочий графік їй не завжди вдається бути присутньою на іграх.

Альона Омаргалієва з сином / Фото з інстаграм-сторінки t.kvicha

Старша донька Лілії Ребрик – бальні танці

Діана, старша донька телеведучої та акторки Лілії Ребрик і танцівника Андрія Дикого, з дитинства займається танцями. Дівчина обрала бальні танці та вже брала участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, зокрема в Лондоні. Захоплення доньки цілком зрозуміле, адже її батько Андрій Дикий – професійний танцівник.

Молодша донька Лілії Ребрик – спортивна гімнастика

Молодша донька телеведучої Поліна також займається спортом. Дівчинка відвідує заняття зі спортивної гімнастики.

Поліна Дика / Фото з інстаграм-сторінки dyka.polya.wild

Донька Олени Кравець – вокал і танці

Марія, старша донька акторки Олени Кравець, цікавиться творчістю. Дівчина вже кілька років займається танцями, а згодом до її захоплень додався і вокал. Марія навіть мала нагоду виступити перед публікою, однак зізнавалася, що ще має над чим працювати та прагне вдосконалювати свої навички.

Син Ксенії Мішиної – картинг

14-річний Платон, син акторки Ксенії Мішиної, захоплюється картингом. Хлопець не лише відвідує тренування, а й бере участь у змаганнях. Ксенія підтримує сина в його захопленні та приходить подивитися на його змагання.

Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграм-сторінки misha.k.ua

Раніше ми розповідали, ким працюють дорослі діти українських зірок.