От барабанов до конного спорта: чем увлекаются дети Омаргалиевой, Камалии и других звезд

Алена Омаргалиева с сыном и Камалия с дочерьми / Коллаж 24 Канала
Дети украинских знаменитостей не только учатся в школе, но и увлекаются многими вещами вне школы. Кто-то выбирает спорт, а кому-то больше по душе музыка или творчество.
Поэтому далее в материале 24 Канал рассказываем, чем интересуются дети Маши Ефросининой, Ксении Мишиной, Камалии и других украинских звезд.
популярные видео
Сын Маши Ефросининой – игра на барабанах
12-летний Александр, сын телеведущей Маши Ефросининой, играет на барабанах.
У нас каждый день огромная проблема уложить его спать. Потому что с того момента, как я говорю: "Саша, пора уже одеваться и спать", он берет палочки и стучит, пока я не захожу к нему и не перекричу барабаны. Он это очень любит и не ложится спать, пока не отбьет пять песен
А еще в прошлом году телеведущая рассказывала, что сын также играет в баскетбол.
Дочери Камалии – актерское мастерство, режиссура и конный спорт
Дочери певицы Камалии Арабелла и Мирабелла увлекаются сразу несколькими хобби. Девочки посещают занятия по актерскому мастерству, режиссуре и монтажу. Также сестры занимаются конным спортом.
Мирабелла вместе с Браво выступили на клубных соревнованиях: смотрите видео онлайн
Сын Алены Омаргалиевой – футбол
Тимур, сын певицы Алены Омаргалиевой и Тамерлана, занимается футболом. Парень играет за киевский клуб "Локомотив". Артистка рассказывала, что старается не пропускать его матчи. Правда, из-за насыщенного рабочего графика ей не всегда удается присутствовать на играх.
Старшая дочь Лилии Ребрик – бальные танцы
Диана, старшая дочь телеведущей и актрисы Лилии Ребрик и танцора Андрея Дикого, с детства занимается танцами. Девушка выбрала бальные танцы и уже участвовала во всеукраинских и международных конкурсах, в частности в Лондоне. Увлечение дочери вполне понятно, ведь ее отец Андрей Дикий – профессиональный танцор.
Младшая дочь Лилии Ребрик – спортивная гимнастика
Младшая дочь телеведущей Полина также занимается спортом. Девочка посещает занятия по спортивной гимнастике.
Дочь Елены Кравец – вокал и танцы
Мария, старшая дочь актрисы Елены Кравец, интересуется творчеством. Девушка уже несколько лет занимается танцами, а со временем к ее увлечениям добавился и вокал. Мария даже имела возможность выступить перед публикой, однако признавалась, что ей еще есть над чем работать и она стремится совершенствовать свои навыки.
Сын Ксении Мишиной – картинг
14-летний Платон, сын актрисы Ксении Мишиной, увлекается картингом. Парень не только посещает тренировки, но и участвует в соревнованиях. Ксения поддерживает сына в его увлечении и приходит посмотреть на его выступления.
Ранее мы рассказывали, Кем работают взрослые дети украинских звезд.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии