Не все пошли по стопам родителей: кем работают дети Сумской, Поляковой и других звезд

Кем сегодня работают Анна Борисюк, Маша Полякова, Мария Кравец и дети других украинских знаменитостей – рассказываем далее в материале 24 Канала.

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Анна Борисюк – дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка

Анна Борисюк, дочь актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка, получила актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Некоторое время она работала вместе с мамой, однако впоследствии решила попробовать себя в другой сфере. Осенью 2025 года стало известно, что Анна приостановила актерскую карьеру и открыла собственное дело – бренд спортивной одежды.

Анна Борисюк / Фото с страницы в инстаграме ganzen_ua

По словам девушки, решение сменить профессиональное направление созревало постепенно. В запуске бизнеса ее поддержала мама, в том числе финансово. Анна рассказывала, что самостоятельно занимается многими процессами, в частности развитием и продвижением бренда.

Старшая дочь Ольги Сумской и ее первого мужа Евгения Паперного, Антонина, также выбрала актерскую профессию. При этом она живет и работает в Москве. Паперная замужем за российским актером Владимиром Ягличем, вместе с которым они воспитывают двоих детей.

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Ольга Сумская с Антониной Паперной и Анной Борисюк / Фото со страницы в инстаграме olgasumska

Вячеслав Хостикоев – сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева

Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева продолжил семейную традицию и выбрал актерскую профессию. С 2017 года Вячеслав Хостикоев работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Среди спектаклей с его участием – "Конотопская ведьма", "Безталанна" и "Кайдашева семья".

Помимо работы на театральной сцене, актер активно занимается дубляжом. В частности, его голосом в украинском дубляже говорят персонажи Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций", Тоби Магвайра в фильмах о "Человеке-пауке" и другие.

Вячеслав Хостикоев / Фото с инстаграм-страницы khostikoiev

Мария Кравец – дочь Елены Кравец

Мария Кравец, старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец, пробовала себя в модной индустрии. Весной 2025 года девушка рассказывала, что работает в шоуруме украинского бренда одежды Даши Кацуриной. Она помогала клиентам выбирать вещи, а также признавалась, что хотела бы в будущем зарабатывать на собственном творчестве, в частности на танцах. Последним рабочим днем Марии в шоуруме стало 30 ноября 2025 года.

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Сейчас в ее инстаграм-профиле указано, что она работает ассистенткой по маркетингу в компании KR Ingredients, которая производит ингредиенты для пищевой промышленности. Кроме того, Мария является участницей украинского танцевального сообщества и хип-хоп-объединения IWD Clan, основанного в 2020 году.

Мария Кравец / Фото @dfbobrovv

Мария Полякова – дочь Оли Поляковой

Старшая дочь певицы Оли Поляковой развивает собственную музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Mary Poppers. Она выступает в жанре эмоционального поп-рока и является участницей группы "Швы". Также Мария ведет социальные сети. На ее страницу в инстаграме подписаны около 180 тысяч пользователей, а в TikTok у нее 348,2 тысячи подписчиков. В 2024 году девушка рассказывала, что основной доход получает именно благодаря соцсетям. Тогда она отмечала, что зарабатывает около 100 тысяч гривен в месяц.

Мария Полякова / Фото со страницы в инстаграме marypoppers1

Диана Зиброва – дочь Павла Зиброва

Диана Зиброва работает вместе с отцом – народным артистом Украины Павлом Зибровым. Она занимается его менеджментом, PR и продвижением, помогая развивать карьеру певца. В этом году Павел Зибров рассказал, что Диана получает 20% его гонораров за свою работу. По словам певца, дочь отвечает за значительную часть организационных вопросов, связанных с его деятельностью, и очень качественно выполняет свою работу.

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Диана Зиброва с отцом / Фото со страницы в инстаграме pavlo_zibrov

Иван Довженко – сын Вячеслава Довженко

Старший сын украинского актера Вячеслава Довженко также выбрал актерскую профессию. Иван Довженко присоединился к труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в 2025 году и уже выступает на его сцене.

В 2026 году актер дебютировал в полнометражном кино в главной роли романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф". Кроме того, зрители могли увидеть Ивана в фильме "На драйве" – украинском приключенческом экшне об автогонках, снятом в Харькове.

Иван Довженко / Фото @ itss.yana98

Филипп Коляденко – сын Дмитрия и Елены Коляденко

Сын хореографов Дмитрия Коляденко и Елены Коляденко тоже связал свою жизнь с творчеством, однако сосредоточился на музыке. Филипп Коляденко был участником и соавтором группы KADNAY, а впоследствии основал творческое объединение Phil It.

В соцсетях Филипп позиционирует себя как музыкант, автор песен и саунд-продюсер. Помимо музыкальной деятельности, Филипп сотрудничает с брендами. В частности, он является амбассадором спортивного бренда PUMA.

Филипп Коляденко / Фото с страницы в инстаграме vlad_speshylov

А ранее мы рассказывали о том, с кем встречаются дети украинских звезд.