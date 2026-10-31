Не все пошли по стопам родителей: кем работают дети Сумской, Поляковой и других звезд

Украинские звезды с детьми / Коллаж 24 Канала
Дети известных украинцев выбирают разные профессиональные пути: кто-то продолжает дело родителей и выходит на театральную сцену, кто-то строит музыкальную карьеру, а кто-то пробует себя в бизнесе, маркетинге или индустрии моды.
Кем сегодня работают Анна Борисюк, Маша Полякова, Мария Кравец и дети других украинских знаменитостей – рассказываем далее в материале 24 Канала.
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Анна Борисюк – дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка
Анна Борисюк, дочь актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка, получила актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Некоторое время она работала вместе с мамой, однако впоследствии решила попробовать себя в другой сфере. Осенью 2025 года стало известно, что Анна приостановила актерскую карьеру и открыла собственное дело – бренд спортивной одежды.
По словам девушки, решение сменить профессиональное направление созревало постепенно. В запуске бизнеса ее поддержала мама, в том числе финансово. Анна рассказывала, что самостоятельно занимается многими процессами, в частности развитием и продвижением бренда.
Старшая дочь Ольги Сумской и ее первого мужа Евгения Паперного, Антонина, также выбрала актерскую профессию. При этом она живет и работает в Москве. Паперная замужем за российским актером Владимиром Ягличем, вместе с которым они воспитывают двоих детей.
Вячеслав Хостикоев – сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева
Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева продолжил семейную традицию и выбрал актерскую профессию. С 2017 года Вячеслав Хостикоев работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Среди спектаклей с его участием – "Конотопская ведьма", "Безталанна" и "Кайдашева семья".
Помимо работы на театральной сцене, актер активно занимается дубляжом. В частности, его голосом в украинском дубляже говорят персонажи Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций", Тоби Магвайра в фильмах о "Человеке-пауке" и другие.
Мария Кравец – дочь Елены Кравец
Мария Кравец, старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец, пробовала себя в модной индустрии. Весной 2025 года девушка рассказывала, что работает в шоуруме украинского бренда одежды Даши Кацуриной. Она помогала клиентам выбирать вещи, а также признавалась, что хотела бы в будущем зарабатывать на собственном творчестве, в частности на танцах. Последним рабочим днем Марии в шоуруме стало 30 ноября 2025 года.
Сейчас в ее инстаграм-профиле указано, что она работает ассистенткой по маркетингу в компании KR Ingredients, которая производит ингредиенты для пищевой промышленности. Кроме того, Мария является участницей украинского танцевального сообщества и хип-хоп-объединения IWD Clan, основанного в 2020 году.
Мария Полякова – дочь Оли Поляковой
Старшая дочь певицы Оли Поляковой развивает собственную музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Mary Poppers. Она выступает в жанре эмоционального поп-рока и является участницей группы "Швы". Также Мария ведет социальные сети. На ее страницу в инстаграме подписаны около 180 тысяч пользователей, а в TikTok у нее 348,2 тысячи подписчиков. В 2024 году девушка рассказывала, что основной доход получает именно благодаря соцсетям. Тогда она отмечала, что зарабатывает около 100 тысяч гривен в месяц.
Диана Зиброва – дочь Павла Зиброва
Диана Зиброва работает вместе с отцом – народным артистом Украины Павлом Зибровым. Она занимается его менеджментом, PR и продвижением, помогая развивать карьеру певца. В этом году Павел Зибров рассказал, что Диана получает 20% его гонораров за свою работу. По словам певца, дочь отвечает за значительную часть организационных вопросов, связанных с его деятельностью, и очень качественно выполняет свою работу.
Иван Довженко – сын Вячеслава Довженко
Старший сын украинского актера Вячеслава Довженко также выбрал актерскую профессию. Иван Довженко присоединился к труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в 2025 году и уже выступает на его сцене.
В 2026 году актер дебютировал в полнометражном кино в главной роли романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф". Кроме того, зрители могли увидеть Ивана в фильме "На драйве" – украинском приключенческом экшне об автогонках, снятом в Харькове.
Филипп Коляденко – сын Дмитрия и Елены Коляденко
Сын хореографов Дмитрия Коляденко и Елены Коляденко тоже связал свою жизнь с творчеством, однако сосредоточился на музыке. Филипп Коляденко был участником и соавтором группы KADNAY, а впоследствии основал творческое объединение Phil It.
В соцсетях Филипп позиционирует себя как музыкант, автор песен и саунд-продюсер. Помимо музыкальной деятельности, Филипп сотрудничает с брендами. В частности, он является амбассадором спортивного бренда PUMA.
А ранее мы рассказывали о том, с кем встречаются дети украинских звезд.
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